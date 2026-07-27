Lisandro Martínez apuntó contra la campaña anti Argentina

El defensor aseguró que las críticas surgidas tras la final del Mundial carecen de fundamento, defendió la actitud del plantel argentino y también explicó la imagen de los jugadores de espaldas durante los festejos de España.

Lisandro Martínez salió al cruce de las críticas que recibió la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026 y cuestionó los cuestionamientos dirigidos al equipo. Durante una entrevista posterior al homenaje que recibió en Gualeguay, el defensor sostuvo que existe una campaña de desprestigio hacia el conjunto nacional.

"Tengo sentimientos mezclados. Da un poquito de bronca porque no tienen de dónde generar ese odio. Dicen que somos agrandados, pero capaz habla más de la gente que dice esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos respetuosos con el rival", afirmó el zaguero.

En ese sentido, también respondió a la polémica generada por una imagen en la que varios futbolistas argentinos aparecían de espaldas mientras España celebraba el título. Martínez explicó que el plantel saludó tanto a los jugadores como al cuerpo técnico del campeón antes de permanecer junto a los hinchas argentinos.

"Tras la final saludamos a todos los jugadores y cuerpo técnico de España. La imagen donde figuramos de espaldas fue porque nos quedamos cantando con nuestra gente; era una muestra de respeto hacia los hinchas argentinos, no podíamos irnos", expresó.

Las declaraciones del defensor se produjeron durante su regreso a Gualeguay, donde fue recibido por una multitud que se acercó para homenajearlo tras su participación en la Copa del Mundo. Allí también agradeció el respaldo de sus vecinos y destacó el orgullo que representa vestir la camiseta de la Selección argentina y representar a su ciudad.