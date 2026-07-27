Apenas una semana después de dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el árbitro esloveno Slavko Vini anunció el final de su carrera profesional.

El árbitro de la final del Mundial sorprendió con una decisión inesperada

La decisión tomó por sorpresa al mundo del fútbol, ya que llegó en el momento de mayor reconocimiento de su trayectoria, tras haber sido elegido para impartir justicia en el partido más importante del planeta.

La noticia fue confirmada este lunes por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS), que destacó el recorrido del colegiado y calificó su despedida como el cierre de una carrera histórica en la élite del arbitraje internacional.

Vini decidió bajar el telón de su carrera luego de alcanzar el máximo objetivo al que puede aspirar un árbitro: dirigir una final de la Copa del Mundo.

En el comunicado oficial, la Federación Eslovena señaló que el juez puso fin a "una histórica carrera en la cima del deporte" y remarcó que su actuación en la definición del Mundial consolidó su lugar entre los árbitros más destacados de la historia del fútbol de ese país.

La designación para conducir la final disputada en Estados Unidos fue considerada el punto culminante de una trayectoria construida durante más de una década en las principales competencias internacionales.

Reconocido como el mejor árbitro del Mundial

El anuncio de su retiro coincidió con otro importante reconocimiento. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) distinguió a Vini como el mejor árbitro del Mundial 2026, destacando su capacidad para conducir los encuentros con firmeza, autoridad y un sólido control disciplinario.

La distinción llegó pocos días después de haber arbitrado la final entre la Selección argentina y España, el partido de mayor trascendencia del torneo.

Una carrera llena de finales

El esloveno obtuvo la escarapela FIFA en 2010, lo que le permitió comenzar a dirigir encuentros organizados por la UEFA y la FIFA.

Con el paso de los años fue ganándose un lugar entre los árbitros más prestigiosos del continente europeo, siendo designado para varios de los partidos más importantes del calendario internacional.

Entre los hitos de su carrera sobresalen:

La final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers.

La final de la UEFA Champions League 2024, en la que Real Madrid venció al Borussia Dortmund.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

El reconocimiento de la IFFHS como mejor árbitro del Mundial 2026.

Además, en 2024 ya había sido distinguido como el segundo mejor árbitro del mundo, una valoración que anticipaba el protagonismo que tendría en la máxima cita del fútbol.

Una despedida que sorprendió al mundo

La decisión de retirarse inmediatamente después de dirigir la final mundialista llamó la atención del ambiente futbolístico, ya que Vini atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

Sin embargo, el árbitro eligió despedirse tras alcanzar el máximo logro posible para un juez internacional, cerrando su etapa profesional en el punto más alto de reconocimiento.