Dos personas heridas tras un vuelco sobre la Ruta 3

El accidente ocurrió durante la madrugada a la altura del Vivero Salamanca. Una mujer quedó atrapada en el habitáculo.

Dos personas sufrieron lesiones de diversa consideración tras el vuelco de un automóvil ocurrido durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del Vivero Salamanca.

El siniestro se registró alrededor de las 00:20 y fue advertido por personal de la Comisaría Distrito Próspero Palazzo. El sargento Hernán Colque, quien se desplazaba en el móvil policial MRI 1224, presenció el momento en que un Renault Sandero perdió el control, salió de la calzada y terminó volcado en un barranco ubicado al costado de la ruta.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el conductor había logrado salir del vehículo por sus propios medios, aunque presentaba fuertes dolores. En tanto, la acompañante permanecía atrapada en el interior del habitáculo, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios, que realizó las tareas de rescate.

Una vez asistidos en el lugar, ambos ocupantes fueron trasladados de urgencia al hospital local por personal del servicio de emergencias 107. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, las dos personas se encuentran fuera de peligro.

Tras el operativo de asistencia, personal policial permaneció en el sitio resguardando la zona hasta la llegada de una grúa, que realizó el retiro del vehículo siniestrado.