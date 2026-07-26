Incautan liebres a un grupo de cazadores a caballo

Los sospechosos circulaban por una de las calles de la localidad cuando fueron interceptados por la policía. Sobre el lomo de los equinos cargaban las especies que habían cazado.

Alrededor de las 20:10 del sábado, personal policial del Centro de Monitoreo de Río Senguer observó a tres personas que circulaban a caballo por la avenida Fontana, detrás del Polideportivo Dante González.

Según el informe policial, los jinetes trasladaban ejemplares de liebre europea colgados de las monturas, exhibiéndolos. Ante ello, personal policial procedió a la identificación de los mismos, requiriendo la presentación del permiso de caza y consultando respecto al método empleado.

Los involucrados manifestaron que carecían de autorización vigente y que los ejemplares habían sido capturados mediante persecución con perros.

Se practicó una requisa corporal preventiva de seguridad, sin que se hallaran armas de fuego. Dado que los hombres no poseían permiso de caza y en atención al método de captura empleado -prohibido por la normativa vigente-, se dio intervención a las autoridades competentes y se labró el acta correspondiente de destrucción de piezas, procediéndose a la incineración de los ejemplares de liebre europea en el basural local.