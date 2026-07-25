Se realizó la décima edición de la "Fiesta Sin Etiquetas"

Este viernes, en las instalaciones de Ele Multiespacio, el intendente Othar Macharashvili, junto al secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, participó de la décima edición de la Fiesta “Sin Etiquetas”, un evento que reúne habitualmente a chicos, jóvenes y adultos con discapacidad, familiares e instituciones de la ciudad.

A la propuesta, que ya se consolidó como un espacio de encuentro, recreación y libre de prejuicios, a través de la música, el baile y la celebración, hizo referencia el intendente, quien destacó la continuidad de esta iniciativa al afirmar que “cada edición de la Fiesta Sin Etiquetas refleja el compromiso que asumimos como gestión para construir una ciudad cada vez más inclusiva, donde todas las personas pueden disfrutar de los mismos espacios y oportunidades”.

Asimismo, remarcó que “ver la alegría de las familias, de los chicos y de los adultos que participan nos confirma que este es el camino, por lo que vamos a seguir acompañando y fortaleciendo este tipo de propuestas que promueven el respeto, la participación y la igualdad”.

Por su parte, el secretario Ángel Rivas puso en valor el trabajo que se realiza durante todo el año junto a las instituciones y expresó que “la Fiesta Sin Etiquetas ya es una política pública consolidada, fruto del trabajo conjunto entre el Estado municipal, las organizaciones y las familias. Llegar a la décima edición demuestra el compromiso de seguir generando espacios donde cada persona pueda expresarse libremente y disfrutar sin barreras”.

Asimismo, sostuvo que “la inclusión se construye todos los días, con acciones concretas que garanticen derechos y promuevan la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida comunitaria. Ese es el objetivo que nos impulsa y que seguiremos fortaleciendo”, sentenció.