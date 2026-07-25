En Brasil, Milei tildó a Lula da Silva de "ladrón"

Tras recibir la Orden de Ipiranga, la máxima condecoración honorífica de San Pablo, el mandatario argentino participó de lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro. En un fuerte discurso político, apuntó contra el "Riesgo Lula" y criticó duramente al juez Alexandre de Moraes.

Desde Brasil y con un fuerte discurso donde no se guardó nada, el presidente Javier Milei respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, quien fue proclamado como postulante del Partido Liberal para las elecciones presidenciales del país vecino a realizarse el 4 de octubre. Allí el hijo del expresidente Jair Bolsonaro enfrentará al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará su cuarto mandato. "Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el Riesgo Kuka, acá en Brasil hoy tienen el Riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario", disparó.

Sus palabras se dieron en el marco de la Convención Nacional del Partido Liberal. Allí, Milei apuntó fuertemente - aunque sin mencionarlo - contra el actual presidente brasilero. Desde el atril, lo calificó de "ladrón", "presidiario" y "totalitario".

"¿Por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flávio Bolsonaro", afirmó Milei durante su exposición.

Pero Lula no fue el único apuntado en las palabras del mandatario argentino. En uno de los pasajes más duros de su alocución, Milei también criticó al juez Alexandre de Moraes, quien endureció las restricciones de la prisión domiciliaria que cumple Jair Bolsonaro impidiendo, entre otras cosas, que reciba visitas sociales durante treinta días, algo que frustró la visita del jefe de Estado: "Para colmo, la basura calva no me permitió ver a mi amigo, injustamente encarcelado", sostuvo.

En la previa, desde Casa Rosada habían presentado el viaje de Milei como una misión destinada a fortalecer la relación entre la Argentina y el estado de San Pablo. Sin embargo, el discurso del presidente reveló una agenda distinta -colmada por un fuerte contenido político- que tuvo como principal foco expresar un respaldo explícito al principal rival del oficialismo brasileño.

VIAJE A BRASIL

El presidente Javier Milei había dado inicio a su agenda en Brasil temprano este sábado con una reunión a puertas cerradas junto al gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, en el Palacio dos Bandeirantes. Posteriormente, el jefe de Estado participará de la convención del Partido Liberal donde Flávio Bolsonaro - hijo del expresidente Jair Bolsonaro y actual senador -, buscará fortalecer su candidatura para las próximas elecciones presidenciales brasileñas.

La visita, de fuerte contenido político, busca exhibir el alineamiento del mandatario argentino con el espacio conservador brasileño y se desarrolla sin contactos con el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Luego de ser condecorado, Milei mantuvo un encuentro con Flávio Bolsonaro en la previa de la convención del Partido Liberal. "Una pena que no pude ver a tu papá”, expresó el mandatario argentino al dirigente brasilero, tras fundirse en un abrazo dentro del despacho del gobernador.

El video de la reunión fue compartido en las redes sociales de Flávio Bolsonario. “¿Preparado para que la ola azul llegue a Brasil?”, le preguntó el candidato liberal brasilero a Milei. “Absolutamente, es la hora de que terminemos de pintar el mapa como corresponde, de una vez”, respondió el jefe de Estado, quien además aseguró tener una “gran esperanza” de obtener un resultado favorable a los Bolsonaro en las elecciones de octubre en Brasil.

Milei llegó a la sede del gobierno paulista a las 9.45 y fue recibido por De Freitas con un abrazo antes de participar de la ceremonia de bienvenida a cargo de la guardia de honor de la Policía Militar. En el ingreso al palacio, la gobernación reemplazó la tradicional alfombra roja por una azul, un gesto con clara carga simbólica en referencia a la denominada "ola azul" que sectores de la derecha impulsan en Sudamérica.

La actividad comenzó con un encuentro privado entre ambos dirigentes en el ala residencial del edificio. Participaron de la reunión; la primera dama del Estado de San Pablo, Cristiane Freitas; el senador por Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro; el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes; el jefe de la Asesoría Internacional del Estado, Samo Tosatti: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno, y el cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler.

Durante la jornada, el gobernador paulista entregó al mandatario argentino la Medalla de la Orden de Ipiranga, la máxima distinción que concede el estado de San Pablo. El reconocimiento profundiza el acercamiento político entre ambos dirigentes: en 2024, De Freitas había otorgado la misma condecoración a Karina Milei en una ceremonia similar.