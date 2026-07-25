Libertarios quisieron tapar un mural del Ché y debieron refugiarse con la policía

Los libertarios terminaron tirándole gas pimienta a los estudiantes de Filosofía antes de replegarse.

Estudiantes de Filosofía y Letras echaron a un grupo de libertarios que habían ido a tapar un mural del Ché Guevara en la facultad. A pesar de que habían ido con gas pimienta, los libertarios tuvieron que refugiarse entre policías.

"Zurdo vas a correr" es una de las frases preferidas del universo libertario en redes sociales aunque no suele comprobarse en el universo de los átomos.

Desde hace algunos días, el infuencer Marco Fattorello tiene una cruzada contra los murales del Ché Guevara que decoran distintas facultades de la UBA. Fattorello aprovechó que durante las vacaciones de invierno los claustros están semivacíos para intentar cumplir con su cometido.

Anunció que el viernes se presentaría en Filosofía y Letras, ubicada en la calle Puán, tal vez la facultad más asociada con la izquierda de todas las que componen la UBA.

Tras reunirse en Parque Chacabuco, los libertarios intentaron ingresar a Filosofía y Letras, pero un grupo de estudiantes se los impidió.

Hubo algunos forcejeos y los libertarios utilizaron gas pimienta. Sin embargo, el aerosol no fue suficiente para alejar a los estudiantes y los convocados por Fattorello debieron resguardarse entre los patrulleros que estaban en la zona.

"Vienen a hacer estas cosas en medio del desfinanciamiento del gobierno a las universidades y siguen sin aplicar la ley. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de provocación", rechazó Luca Bonfante, ex candidato a legislador porteño por el PTS y secretario general del centro de estudiantes de Filosofía y Letras.