"Milei no representa a Argentina", aclaró Javier Bardem

El actor español se vio envuelto en un fuerte debate por sus críticas al Presidente argentino.

El actor español Javier Bardem se vio envuelto en una fuerte polémica tras la final del Mundial 2026, en la que España venció a Argentina, debido a sus duras críticas contra el presidente, Javier Milei.

En una entrevista posterior al partido con el periodista Mehdi Hasan para el medio Zeteo, Bardem analizó el clima geopolítico del encuentro disputado en el MetLife Stadium, en la que el actor afirmó que el apoyo explícito y orgulloso de Milei hacia el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (a quien calificó como "criminal de guerra") generó un clima adverso para el seleccionado albiceleste, provocando que gran parte del público neutral alentara a España.

Además, el actor español sumó tensión al asegurar en sus redes sociales que este partido funcionó, con o sin razón, como un "sustituto del conflicto entre Israel y Palestina".

A raíz de aquella entrevista, se viralizaron fakes news que afirmaban que Bardem había acusado a los jugadores argentinos de ser "cómplices de un genocidio" y, ante la ola de rechazo del público, el ganador del Oscar publicó un descargo en video en los que diferenció al pueblo de su dirigencia.

"Milei no representa a la gran mayoría de los argentinos", sostuvo el actor español, quien consideró injusto juzgar a los futbolistas o a la población por las posturas del Presidente.

Además, Bardem negó acusaciones de discriminación y fue tajante al asegurar que nunca catalogó a la Argentina como un país xenófobo o racista. Es más, para bajar la tensión, destacó al país como un "ejemplo e inspiración" mundial en materia de Derechos Humanos por sus procesos de reparación y justicia ante las víctimas de la última dictadura militar, un proceso que lamentó que no se haya realizado de igual forma en España.