La novia de Colapinto reaccionó a las críticas contra la Argentina

La actriz publicó varias imágenes demostrando su orgullo nacional y explotó contra los usuarios que se manifestaron en contra del país.

Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto, explotó en redes sociales tras los incesantes mensajes de odio contra la Argentina luego de la derrota frente a España por la final del Mundial 2026.

La estrella de Hollywood se expresó a través de dos historias y un posteo en su cuenta secundaria de Instagram y se mostró frustrada luego de ver usuarios que se manifestaban contra el país. Encima de una selfie, Reficco escribió: “Estoy a cinco historias más de borrarme Instagram, o me voy a pelear con medio planeta. Las pel...falacias y faltas de respeto que hay que leer”.

En otro video, la joven escribió “Tal vez intento meditar, a ver si mi psicóloga tenía razón y sirve”, además de dirigirse a sus seguidores y plantarse al respecto de la situación. En el mismo clip, se mostró en cámara y dijo: “Los amo, estamos todos igual, me dicen que me siga peleando, no me da la vida y no me dan los dedos“.

Fue en una publicación en su perfil en donde se entendió a qué se debía el descargo. Compartió una serie de fotos asociadas a la Argentina, en una de ellas luciendo la camiseta junto a su hermano, otra en los festejos en Times Square o en la cancha, e incluso una caravana de hinchas alentando.

Junto a las imágenes, concluyó con un contundente mensaje de apoyo tras el partido de la Selección y la repercusión que ocurrió después. “Ayer, hoy, mañana y pasado. De siempre y para siempre, Argentina”, escribió.

La razón por la que Maia Reficco realizó este descargo fue a raíz de los mensajes en redes sociales de usuarios que se mostraron en contra de la Argentina. Además, fueron varios los famosos que se pronunciaron con acusaciones, como fue el caso del actor Samuel L. Jackson, conocido por protagonizar la película Tiempos Violentos y formar parte de la saga de Avengers.

El artista hizo un posteo muy polémico contra la Argentina. La figura de Django Unchained compartió un posteo en el que se hacía una referencia muy maliciosa que generó todo tipo de rechazos en las redes.

El posteo de Jackson tenía una foto de un personaje que él interpretó en esa película y que está vestido con la camiseta de la Selección argentina. La historia del film de Tarantino sucede en una plantación de algodón a fines del siglo 19 y su rol era el de la persona que “custodiaba” a los esclavos que trabajaban allí.

Con esa imagen, la publicación hacía una sugerencia muy polémica e hiriente para el país. “Por favor, no alienten ni hinchen para que Argentina gane la Copa Mundial de la FIFA. Argentina fue históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el que más. Si sos una persona negra y alentás a Argentina, así es como te ves para mí”, estaba escrito.

En las redes llamó mucho la atención el mensaje de Jackson. Los usuarios le recordaron diferentes motivos históricos y le reprocharon la generalización inédita que planteó. Lo que más le hicieron mención es al hecho de que él nació en los Estados Unidos, un país que tiene graves problemas raciales desde hace décadas, algo que no ocurre en la Argentina.