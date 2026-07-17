Adrián Ravier, vocero presidencial del Gobierno, contradijo al astro mundial luego de las palabras que lanzó al vencer a Inglaterra en el Mundial 2026.

El Gobierno salió al cruce de Messi por decir que "los argentinos no llegan a fin de mes"

El miércoles fue una jornada gloriosa para el país, en términos de fútbol y de patriotismo: tras vencer a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, los jugadores de la Selección Argentina exhibieron una bandera de Malvinas y Lionel Messi aseguró que esto era un regalo para quienes estaban "pasándola mal" y "no llegaban a fin de mes".

Por supuesto, ambos gestos enardecieron a un Gobierno más comprometido con los intereses extranjeros que con los de la propia Nación. Luego de que Javier Milei denostara al conjunto de Lionel Scaloni, calificando de "imprudente" lo ocurrido con la bandera, ahora el vocero presidencial, Adrián Ravier, contradijo a Messi.

"No coincidimos en el Gobierno con esto de que la gente no llega a fin de mes, que es una frase que muchos mencionan. No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de manera general da la sensación de que todos viven la misma realidad", sostuvo el funcionario que reemplazó a Manuel Adorni.

En diálogo con Infobae A la Tarde, el vocero hizo clara alusión a lo dicho por el capitán de la Selección Argentina y ensayó un intento de explicación: "Es cierto que hay familias que ahora pagan más por la luz, el gas o el transporte y eso hace que les quede menos dinero disponible. Pero también era necesario corregir esos precios para generar inversiones y recuperar la calidad de los servicios", en sintonía con el relato de los Milei.

El funcionario remarcó, a su vez, que la asistencia estatal para los hogares más vulnerables sigue en pie, y garantizó que los programas de ayuda que coordina la cartera de Capital Humano se mantendrán activos a lo largo de todo el proceso de transición.

¿Qué dijo Lionel Messi que enfureció tanto al Gobierno?

Luego de la agónica victoria ante Inglaterra que clasificó a la Selección Argentina al partido decisivo, Lionel Messi se tomó un momento para reflexionar. El capitán argentino valoró el esfuerzo del plantel, dedicó el éxito a los hinchas y anticipó el gran choque frente a España en el Mundial.

Fiel a su estilo, el diez no se olvidó de la realidad que atraviesan muchos compatriotas en su día a día. Conmovido, le dedicó la alegría a la gente que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando. Para el capitán, los mundiales tienen la capacidad de hacer olvidar momentáneamente todo lo malo que toca pasar, por lo que regalar este tipo de emociones representa un orgullo inmenso para los jugadores.

Sobre la rivalidad específica con los europeos, confesó que era un partido muy especial en el cual no podían perder bajo ningún punto de vista por todo lo que significa la historia de este enfrentamiento. De manera muy frontal, reconoció que si hubiesen caído derrotados, algunas personas hubiesen salido a "decir alguna boludez", y celebraron no darles esa chance gracias al fútbol desplegado.