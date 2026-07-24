El Concejo modificó la ordenanza de Obra Pública

El objetivo central es “contribuir a los controles y al cumplimiento de los principios de razonabilidad, legalidad, publicidad, transparencia y buena administración que debe regir la contratación pública”, según expresan los fundamentos del proyecto que fue presentado sobre tablas en la sesión ordinaria de este jueves y que resultó aprobado con los votos de los 12 concejales.

Con cuestionamientos a los mecanismos de contratación realizados desde la cartera de Obras Públicas, se informó que más del 50% del presupuesto anual de ese área fue ejecutado mediante la modalidad de Concurso Privado de Precios, un mecanismo que debe ser “excepcional y expedito para atender determinadas contrataciones”, mientras que durante los años 2025 y 2026 no se realizaron licitaciones públicas, procedimiento que “promueve la competencia entre oferentes, optimizar el uso de los recursos públicos fortalecer transparencia y fomenta la participación del sector privado en condiciones de igualdad”

En ese contexto, los concejales definieron -entre otras medidas de control- que cuando una adjudicación supere en más de un 10% el presupuesto oficial, el dictamen y el acta de pre adjudicación deberá contener como condición excluyente para su admisión una fundamentación clara de las razones técnicas, económicas, financieras y de interés público que justifiquen la conveniencia de la adjudicación, acreditando la razonabilidad de la diferencia entre el presupuesto oficial y la oferta recomendada.

LOS FUNDAMENTOS

El concejal Omar Lattanzio –quien promovió la iniciativa- afirmó que hay valores en las contrataciones de obra pública “que están fuera de toda lógica” y que, a pesar de los retirados pedidos desde el Concejo, la cartera de referencia no eleva los expedientes solicitados. “Voy a reiterar el pedido una vez más, y en caso de no tener respuesta, voy a aplicar el artículo 75 con el que se puede convocar al intendente o los secretarios e interpelarlos”, subrayó.

Cabe señalar que no este no fue el único reclamo parlamentario para el área. De hecho, se aprobó -también por unanimidad - una comunicación al Poder Ejecutivo Municipal para que el secretario de Obras Públicas mantenga reuniones periódicas con vecinalistas y concurra a las convocadas por el Concejo.

READECUACION DEL BOLETO DE COLECTIVO

Durante la sesión del jueves a la noche tomó estado parlamentario el proyecto de readecuación tarifaria del servicio de transporte que impulsa el Ejecutivo municipal. El mismo fue derivado a todas las comisiones parlamentarias, donde comenzará a ser analizado a partir de la semana próxima, y deberá atravesar un proceso de doble lectura y convocatoria a audiencia pública.