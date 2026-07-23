Por la escarcha volcó un utilitario en La Lobería

Un furgón Iveco protagonizó el siniestro en la Ruta 3, a unos 37 kilómetros al norte de Caleta Olivia.

El vehículo que terminó dado vuelta pertenecería a una empresa de reparto e iba en dirección a Comodoro Rivadavia ocupado por tres hombres que afortunadamente solo acusaron golpes leves.

De acuerdo a lo que manifestó el conductor a un periodista del portal Ecos del Sur, el rodado se desestabilizó en la escarcha y él tuvo que realizar una maniobra de urgencia para impedir que el rodado cayera en el barranco que da hacia la costa marina. Añadió que logró direccionarlo hacia la banquina contraria al sentido de circulación, pero derrapó y volcó, quedando en posición invertida apoyado contra un promontorio, evidenciándose que sus neumáticos estaban desgastados.

Al sitio del accidente acudió personal policial de la Comisaría Ramón Santos, el cual tuvo que implementar un operativo de prevención debido a la gran circulación de automotores por esa zona y a esa hora.