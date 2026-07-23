Jubilados ocuparon agencia del PAMI sin directivos

Pese a la lluvia que se registró este jueves en Caleta Olivia, una treintena de jubilados y pensionados acudieron a la agencia local del PAMI para reclamar por las prestaciones de esa obra social.

Se habían auto-convocado luego que no tener respuesta a tres notas de quejas que en el curso de los últimos meses enviaran a la Unidad de Gestión Nº 28 que corresponde a Santa Cruz, con sede central en Río Gallegos

En la agencia de la ciudad del Gorosito se presentaron alrededor de las 10:00 y constaron que solo había empleados ya que desde noviembre de 2025 no hay directivos.

Quien fuera la última encargada, Perla Gómez de la Fuente, optó por retornar a su localidad de origen, Puerto San Julián y ninguna otra persona fue nombrada en reemplazo.

El grupo de la tercera edad, decidió realizar una asamblea que se constituyó en una toma pacífica de las instalaciones ubicadas en la avenida Eva Perón, a menos de doscientos metros del microcentro.

En ese marco deliberaron acerca de los pasos a seguir para insistir en sus reclamos por el recorte de servicios ante demoras de pagos a prestadores, no entrega de varios insumos y serias dificultades por requerimientos de derivaciones.

En el nuevo documento que iban a elaborar de manera conjunta en horas de la tarde, también harán hincapié en las pésimas condiciones con que los y las empleadas de esta agencia cumplen labores, reconociendo la buena voluntad que brindan a los afiliados.

En ese sentido citaron que en la agencia faltan matafuegos, luminarias y hasta papelería para trámites cotidianos, a lo que se suman filtraciones por agua de lluvia y baños en pésimas condiciones.

Más tarde, Enrique Fonti, uno de los referentes de los centros de jubilados expresó a El Patagónico la indignación que les causó conocer declaraciones del diputado nacional por La Libertad Avanza, Jairo Henoch Guzmán, quien acuso al grupo de manifestantes de acudir a la agencia de Caleta Oliviapor razones políticas.

Vale señalar que Guzmán es el principal coordinador en esta provincia de varios organismos nacionales, entre ellos el PAMI y desde el inicio de la gestión de Javier Milei tuvo a su cargo el nombramiento de funcionarios en cargos ejecutivos.