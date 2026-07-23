Carrizo planteó demandas ante autoridades provinciales

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, estuvo el miércoles en Rio Gallegos, donde junto a otros jefes comunales mantuvo una extensa reunión con funcionarios provinciales en Casa de Gobierno.

Del encuentro tomaron el ministro de Economía Ezequiel Ubaldino Verbes y la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, con quienes abordó, entre otros temas, la situación económica de la provincia y el fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre deudas de antigua data que tienen las comunas con la provincia por aportes a la obra social y a la caja de previsión de los trabajadores estatales.

Respecto a la realidad social y los conflictos sectoriales, Carrizo instó a mantener la seriedad y el respeto en las mesas de negociación.

El jefe comunal, quien estuvo acompañado por su secretario de Hacienda, Franco Antipani, señaló que si bien todos los sectores tienen demandas legítimas en áreas como educación, seguridad y salud, es fundamental transmitir con la verdad la situación real de las arcas públicas y trabajar de manera articulada en la zona norte de Santa Cruz para superar la crisis.

En el plano productivo se refirió a la preocupación del sector pesquero por la discusión de la cuota de merluza en la agenda provincial, recordando que recientemente mantuvo reuniones con empresarios de plantas industriales que generan cientos de puestos de trabajo locales.

En ese sentido confirmó que se involucrará directamente en el tema y que planifican un próximo encuentro con el secretario de Pesca de la provincia.

Por otra parte, hizo saber a los funcionarios provinciales que el municipio de Caleta Olivia avanza en convenios educativos y culturales.

Al respecto destacó la articulación con la Universidad Austral (UNPA) para jerarquizar el CeMEPA (Centro de Educación Municipal por el Arte) y la implementación de pasantías para que los estudiantes conozcan en profundidad el funcionamiento de la comuna.

Además, celebró la llegada histórica del “Pre-Cosquín” a Caleta Olivia, certamen que se llevará a cabo en el mes de noviembre para potenciar a los talentos y la danza de la región.

Finalmente, de cara al aniversario de la ciudad que se celebra el 20 de Noviembre, el intendente anunció una agenda cargada de inauguraciones que incluye el nuevo Museo Municipal el Centro de Monitoreo, obras de pavimento y adoquinado de calles.

Asimismo, adelantó gestiones para incorporar una embarcación destinada al avistaje de ballenas, un proyecto clave para consolidar a Caleta Olivia como un punto de desarrollo turístico permanente.

Fuente: 24/7 Noticias