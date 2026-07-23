El municipio mantiene tareas de limpieza en espacios públicos

Cuadrillas de la Subsecretaría de Servicios de la municipalidad de Caleta Olivia continuaron esta semana con su habitual tarea de sanear espacios públicos.

El responsable del área, Enrique Sánchez, informó que ya finalizaron los trabajos en el barrio Gobernador Gregores, donde se realizó una limpieza general de parques interiores, saneamiento de canaletas y tareas de poda solicitadas por vecinos del sector.

Posteriormente, las cuadrillas continuaron los trabajos en barrio Unión y durante la tarde del miércoles se llevó adelante la limpieza y acondicionamiento de contenedores de residuos, además del retiro de basura acumulada en estacionamientos y cordones del barrio 2 de Abril.

Además, ante las precipitaciones pluviales de este jueves, el personal operativo estuvo afectado al mantenimiento de bocas de tormenta para facilitar el escurrimiento del agua, mientras que, con la maquinaria correspondiente se trabajó sobre calle Antonio de Biedma, retirando la escarcha acumulada para mejorar la circulación vehicular y peatonal.

Fuente: Prensa Municipal