Jubilados irán al PAMI para reclamar por prestaciones

El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Caleta Olivia anunció una manifestación de protesta para mañana jueves frente a la sede Caleta Olivia del PAMI ubicada en la avenida Eva Perón.

La convocatoria, prevista para las 10:00 no solo es para sus afiliados y afiliada sino también a los referentes de la tercera edad nucleados en otros centros y a la comunidad en general y tiene como objetivo reclamar soluciones urgentes ante la grave situación que atraviesan por las irregularidades en las prestaciones de la obra social.

El presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, Jorge Garzón, explicó que este llamado a movilizarse surge luego de numerosos reclamos realizados durante los últimos meses sin obtener respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales del organismo.

En ese marco, informó que se presentó una nota formal y se otorgó un plazo para que el PAMI responda a las demandas de miles de afiliados que hoy ven vulnerado su derecho a la salud.

Entre los principales reclamos se encuentran la falta de médicos de cabecera, las dificultades para acceder a especialistas, la ausencia de atención odontológica y las demoras para obtener consultas, estudios y tratamientos, una situación que afecta de manera directa a más de 8 mil afiliados de Caleta Olivia y Cañadón Seco.

El dirigente también advirtió que esta problemática no es un hecho aislado, sino que se replica en toda la provincia de Santa Cruz, donde alrededor de 26 mil jubilados y pensionados dependen de las prestaciones del PAMI.

En ese sentido, manifestó su preocupación por el deterioro del sistema y cuestionó la falta de explicaciones sobre el destino de los recursos del organismo, señalando que el vaciamiento también repercute en las condiciones laborales de los trabajadores y en la calidad de la atención que reciben los beneficiarios.

Asimismo, aclaró que la manifestación no está dirigida contra el personal que diariamente trabaja en la agencia local, sino contra las autoridades nacionales responsables de garantizar el funcionamiento del organismo.

También recordó que la interventora del PAMI fue invitada en reiteradas oportunidades a visitar Caleta Olivia para conocer de primera mano la realidad que atraviesan los afiliados, sin que hasta el momento haya dado respuesta a esas convocatorias.

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE sostienen que la salud de los adultos mayores no puede seguir esperando y remarcan que el acceso a una atención médica digna constituye un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado.

Por ello, convocan a toda la comunidad a acompañar la jornada de protesta y hacer visible el reclamo por una atención de calidad, con más profesionales, mejores prestaciones y respuestas concretas para quienes durante toda su vida aportaron al sistema.