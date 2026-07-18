Caleta Olivia restablecerá el servicio policial desde la medianoche

El Gobierno de Santa Cruz confirmó un acuerdo con efectivos de la ciudad para normalizar completamente la actividad. La recuperación del servicio también alcanza a distintas dependencias policiales y al Servicio Penitenciario Provincial.

El proceso de normalización del servicio de seguridad en Santa Cruz sumará un nuevo avance desde la medianoche de este sábado, cuando quede restablecida la actividad policial en Caleta Olivia, tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía y efectivos de esa ciudad.

Según informaron las autoridades provinciales, la recuperación de la operatividad se viene consolidando de manera progresiva en distintos puntos del territorio. En ese marco, ya fueron normalizadas las dependencias de la zona centro, mientras que en la zona sur retomaron sus tareas habituales varias unidades policiales.

En cuanto al Servicio Penitenciario Provincial, el funcionamiento es normal en la mayoría de las unidades. Las únicas excepciones son Río Gallegos y Pico Truncado, donde continúan las gestiones para restablecer plenamente el servicio.

Por otra parte, distintas divisiones especializadas de la Policía de Santa Cruz en Río Gallegos, entre ellas Criminalística e Investigaciones, volvieron a desarrollar sus funciones con normalidad.

El Ministerio de Seguridad atribuyó estos avances al diálogo sostenido con el personal policial y penitenciario durante los últimos días, con el objetivo de recuperar de manera gradual la prestación integral del servicio en toda la provincia.

Además, las autoridades confirmaron que, en cumplimiento de los compromisos asumidos durante las reuniones mantenidas en Caleta Olivia, el personal de esa localidad involucrado en este proceso no será objeto de actuaciones administrativas, sanciones ni descuentos salariales.

Finalmente, el Gobierno provincial ratificó su intención de continuar trabajando hasta alcanzar la normalización total del sistema de seguridad y expresó su reconocimiento a los efectivos policiales y penitenciarios que sostuvieron las tareas operativas, preventivas y de seguridad durante el desarrollo del conflicto.