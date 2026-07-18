El petrolero muerto en Ruta 5 trabajaba en Weatherford

El trabajador se desplazaba en una Ford Ranger como acompañante desde Añelo a Rincón de los Sauces.

En medio de una mañana marcada por un grave accidente de tránsito en la Ruta del Petróleo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén confirmó la muerte de un trabajador petrolero que luchaba por su vida tras haber sufrido un tremendo choque frontal en Ruta 5.

De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén, el hecho ocurrió el miércoles 8 de julio a las 19:30 a la altura del paraje Bajo el Toro, unos 15 kilómetros antes del acceso a El Trapial, en dirección a Rincón de los Sauces.

La víctima fatal había resultado gravemente herida cuando se trasladaba junto a un compañero que conducía una Pick Up marca Toyota Hilux de color blanco de la empresa Weatherford. Según se reconstruyó, fueron impactados por parte de otra camioneta de la empresa Transporte Nicolás, avocada a la industria hidrocarburífera.

El día del accidente, Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces fueron convocados cerca de las 20 para atender el siniestro que dejó cuatro personas con lesiones leves, sin que se registraran víctimas fatales. Sin embargo, después se determinó que el total de ocupantes eran tres y que la muerte alcanzaría a uno de ellos.

El petrolero que murió en el choque se llamaba Marcelo García, quien se desempeñaba en la empresa Weatherford, que tiene sede en el Cañadón de los Loros y Minas, del Parque Industrial II de Rincón de los Sauces.

Su muerte fue confirmada el 13 de julio en Neuquén Capital debido a las graves heridas producto de la colisión. Por su parte, el compañero sobrevivió y su testimonio es clave para conocer detalles de cómo sucedió el accidente.

La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal Rocío Rivero, quien según informaron desde el MPF quedó a la espera de la pericia accidentológica y mecánica de los vehículos que quedaron secuestrados en el CENAF N° 5.

A partir de su muerte, la investigación por lesiones graves cambió de carátula a homicidio culposo porque un testigo declaró en su testimonio que una camioneta invadió el carril de la camioneta donde circulaba la víctima. Los motivos por los cuales se invadió el carril estarían vinculados a la imprudencia, según los primeros testimonios recogidos.

La postal que dejó el accidente fue estremecedora por la destrucción. En la cinta asfáltica de Ruta 5 sobre el carril dirección a Rincón de los Sauces, quedó la Pick Up Toyota Hilux blanca perteneciente a la empresa Transporte Nicolás con daños totales en su paragolpes y capot.

Por su parte, los peritajes pudieron establecer que la otra camioneta de la empresa Weatherford quedó hacia la margen este de la vía provincial a unos siete metros de la banquina apoyada en su techo y con sus cuatro ruedas hacia arriba evidenciando que sufrió un grave vuelco.

Luego, los peritajes pudieron establecer que en la camioneta de transporte Nicolás circulaba circulaba solo el conductor que se desplazaba con dirección a la localidad de Añelo. Mientras tanto, establecieron que los dos ocupantes de la camioneta Weatherford venían desde Añelo y se dirigían a Rincón.

Luego del siniestro, fueron trasladados al centro de salud Eva Perón para ser evaluados. García fue derivado a la Clínica CMIC de Neuquén Capital, mientras que su compañero y el conductor de la otra camioneta quedaron en observación en la maternidad de Rincón.

Según fuentes judiciales, la Policía de Rincón tomó declaración al trabajador petrolero que se encontraba estable, y manifestó cómo fueron las circunstancias del siniestro que resultaría fatal para su compañero que iba como acompañante.

El trabajador de Waetherford declaró que conducía la camioneta de la empresa desde Añelo a Rincón cuando en un trayecto de la cinta asfáltica observó una escena que anticipaba la catástrofe.

En su mismo carril, pero con sentido contrario, venía un vehículo sobrepasando una fila de autos que circulaban por la mano que va hacia la localidad de Añelo. Anticipando la situación, señaló que disminuyó la velocidad para que aquel vehículo alcanzara a ingresar a su carril.

Pero luego se percató de que detrás venía una camioneta también haciendo una maniobra de sobrepaso a los vehículos y por una cuestión de velocidad y tiempo no alcanzó a terminar la maniobra y los chocó casi frontalmente.

La nueva muerte de un trabajador, así como los numerosos graves accidentes que involucran vehículos petroleros, forman parte de una gran preocupación por las continuas pérdidas humanas en las rutas petroleras en medio de reclamos por las condiciones de seguridad.

Fuente: LMN