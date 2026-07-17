Docentes universitarios exigen que se llame a paritarias

Los sindicatos que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales presentaron, este viernes, ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias el requerimiento de convocatoria urgente a paritaria y de implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
"Luego de que la Corte Suprema ratificara la medida cautelar y cuando ya se cumplen 269 días de incumplimiento de la Ley, corresponde que el Gobierno nacional haga lo que debió haber hecho hace tiempo: cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y convocar de manera inmediata a la paritaria nacional docente universitaria y preuniversitaria", plantearon.
El último acuerdo paritario nacional para los docentes universitarios, firmado por el Frente Sindical y el Gobierno, estableció un incremento salarial del 24,33%. El aumento se dividió en dos tramos: un 21,33% aplicado en junio (sobre los básicos de mayo) y un 3% adicional a pagarse en octubre (sobre los básicos de septiembre).
Pese a la firma de este incremento, los gremios (como CONADU y CONADU Histórica) mantienen el plan de lucha y las denuncias, exigiendo el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y que se reconozca la pérdida salarial frente a la inflación.