Docentes universitarios exigen que se llame a paritarias

El Frente Sindical presentó, ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, un requerimiento para la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento.

Los sindicatos que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales presentaron, este viernes, ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias el requerimiento de convocatoria urgente a paritaria y de implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

"Luego de que la Corte Suprema ratificara la medida cautelar y cuando ya se cumplen 269 días de incumplimiento de la Ley, corresponde que el Gobierno nacional haga lo que debió haber hecho hace tiempo: cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y convocar de manera inmediata a la paritaria nacional docente universitaria y preuniversitaria", plantearon.

El último acuerdo paritario nacional para los docentes universitarios, firmado por el Frente Sindical y el Gobierno, estableció un incremento salarial del 24,33%. El aumento se dividió en dos tramos: un 21,33% aplicado en junio (sobre los básicos de mayo) y un 3% adicional a pagarse en octubre (sobre los básicos de septiembre).

Pese a la firma de este incremento, los gremios (como CONADU y CONADU Histórica) mantienen el plan de lucha y las denuncias, exigiendo el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y que se reconozca la pérdida salarial frente a la inflación.