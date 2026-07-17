Sismográfica: avanza el relevamiento para ordenar las soluciones habitacionales

Como parte de un trabajo conjunto entre las secretarías de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Humano y Familia, se llevó adelante este viernes una jornada de relevamiento y actualización de datos, dirigida específicamente a los vecinos de barrio Sismográfica que se vieron afectados por el movimiento del Cerro Hermitte del pasado 18 de enero.

El encuentro, que convocó a más de 130 personas citadas previamente, busca culminar con los requisitos administrativos y legales para avanzar en soluciones habitacionales.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, destacó el despliegue del personal y la respuesta de la comunidad. "Está trabajando todo el equipo social, tanto de Desarrollo Humano como de Hábitat; es decir, todos los trabajadores sociales de las distintas unidades y de la Subsecretaría de Tierra. Todas las áreas técnicas sociales están abocadas a actualizar la información documental: números de documento, composición familiar y situaciones particulares como la presencia de adultos mayores".

Además, explicó que este procedimiento representa el cierre de una etapa clave para los damnificados de Sismográfica, al indicar que "muchos datos ya los teníamos, pero esto sirve para verificar, corroborar y recibir la documentación que faltaba presentar. Hoy es el día para dar el último pasito que nos queda para entregar el listado del scoring definitivo. Estamos muy contentos porque la gente está viniendo con la documentación y eso es muy importante porque no retrasa el trámite", valoró.

Asimismo, el funcionario diferenció la situación de barrio Sismográfica de los relevamientos y peritajes edilicios que se ejecutan en otros sectores afectados, como las zonas de Mazzaredo, Los Tilos y Marquesado. “Son situaciones y peritajes diferentes y, por lo tanto, las soluciones también van a ser diferentes”, expresó.

“En Los Tilos y Marquesado las casas están en pie, están habilitadas ediliciamente y tal vez sus problemas pasen por la reconexión de servicios como el gas. En Sismográfica, en cambio, la realidad es que no se puede ingresar al territorio porque se cayó el cerro y las viviendas sucumbieron. Este listado apunta a las familias que perdieron su casas, incluyendo a quienes firmaron el pacto de demolición tras los peritajes; a ellos se les brindarán soluciones habitacionales acordes, que contemplan la posibilidad de otorgarles un terreno", detalló Hernández.

TRANSPARENCIA Y RIGUROSIDAD TECNICA

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, precisó el alcance del operativo técnico y social desplegado para garantizar el correcto tratamiento de cada legajo, al explicar que “desde la Secretaría, nos encontramos fortaleciendo el trabajo que ya viene haciendo la comisión dispuesta para esta situación puntual, realizando los informes sociales y acompañando en la cumplimentación de la documentación que requiere cada familia. Para este día se citó a más de 130 personas y, desde nuestra área, aportamos más de 20 profesionales para que la tarea se realice de forma ordenada y transparente", detalló.

Finalmente, Miranda recordó que el fin último de la jornada responde al estricto cumplimiento del marco regulatorio local y sostuvo que “el objetivo puntual es poder cumplimentar con absolutamente todos los requisitos que marca la ordenanza, los cuales tienen que ver con el informe social actualizado y con que las familias puedan dar cuenta, mediante documentación respaldatoria, de todos los datos que allí se aportan”.