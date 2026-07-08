Cerro Hermitte: explican avances del diagnóstico territorial a los vecinos afectados

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, llevó adelante una reunión con vecinos de los barrios Los Tilos y El Marquesado, así como con los afectados de la avenida Mazzaredo, con el objetivo de brindar información de primera mano sobre los avances del estudio de diagnóstico territorial que desarrollan las consultoras IATASA y SRK en el cerro Hermitte.

Los especialistas de las consultoras expusieron los resultados preliminares de la investigación y respondieron las consultas. El diagnóstico final estará concluido durante este mes, donde se presentarán los resultados del estudio para definir soluciones para el sector.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, explicó que “la iniciativa buscó generar un espacio de intercambio directo entre los vecinos y los equipos técnicos. La idea fue que pudieran escuchar el informe preliminar directamente de los especialistas de IATASA y SRK, hacer todas las preguntas necesarias y despejar sus dudas de primera mano", señaló.

En ese sentido, destacó el desarrollo del encuentro y valoró la posibilidad de que los residentes accedieran a información técnica sin intermediarios. "Más allá de que las respuestas fueran o no las que esperaban escuchar, fue una reunión muy positiva porque pudieron evacuar todas sus inquietudes con los profesionales que están llevando adelante el estudio", afirmó el funcionario.

Asimismo, indicó que “uno de los principales planteos de los vecinos estuvo relacionado con la necesidad de contar con certezas para planificar su futuro. Muchos de ellos necesitaban niveles de certeza y certidumbre para continuar con su vida, algo totalmente entendible".

Finalmente, Ostoich confirmó que el informe definitivo estará concluido en julio, al indicar que "con el diagnóstico final, vamos a conocer cuáles son las posibles soluciones reales que podremos llevar adelante para el sector".

Durante la reunión, los especialistas explicaron que este tipo de estudios suele demandar alrededor de un año y medio de trabajo. Sin embargo, gracias al esfuerzo conjunto y la prioridad otorgada al caso, el diagnóstico se está desarrollando en un plazo excepcional de cuatro meses, con el objetivo de brindar respuestas a la comunidad en el menor tiempo posible.