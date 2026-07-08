El misterio de los perros del cerro Chenque

Más de diez perros que desde hace días llaman la atención por su presencia en la cima del cerro habrían pertenecido a una vecina fallecida.

La aparición de una jauría de más de diez perros en la parte más alta del Cerro Chenque despertó todo tipo de interrogantes entre los vecinos de Comodoro Rivadavia. Los animales, que se desplazan en grupo y presentan características prácticamente idénticas, se convirtieron en una llamativa postal de la ciudad.

Según pudo saber El Patagónico, los perros vivían en una vivienda ubicada en la esquina de España y Sarmiento, frente al Instituto María Auxiliadora, la cual fue demolida tras el fallecimiento de la mujer que allí residía.

Los animales habrían sido trasladados a Dorrego e Italia, aunque desde hace alrededor de un mes ya no se los veía en ese sector y ahora fueron localizados en la cima del Cerro Chenque.

Ante esta situación, vecinos solicitaron que los animales sean rescatados y retirados de ese lugar, al advertir que su permanencia puede representar un riesgo tanto para su integridad como para terceros.