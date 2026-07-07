Se salvó de milagro tras intoxicarse con monóxido de carbono

Un hombre fue hallado semiinconsciente en una vivienda de avenida Rivadavia al 2000 y debió ser trasladado al Hospital Regional.

Un hombre fue internado de urgencia en el Hospital Regional luego de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda ubicada sobre avenida Rivadavia al 2000. La rápida actuación del personal de la Comisaría Segunda fue clave para rescatarlo cuando se encontraba semiinconsciente dentro del inmueble.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 del domingo, cuando un amigo de la víctima acudió a la guardia de la dependencia policial tras no lograr comunicarse con él por teléfono. Previamente había intentado localizarlo en su domicilio, pero nadie respondió a los llamados en la puerta, por lo que decidió solicitar ayuda.

A partir de esa alerta, los efectivos se dirigieron al lugar. Al arribar percibieron un fuerte olor a gas y, con la colaboración del propietario, quien facilitó una llave de acceso, ingresaron a la vivienda. En uno de los dormitorios encontraron al hombre recostado sobre la cama, en estado de semiinconsciencia.

Los policías lo retiraron inmediatamente hacia el exterior y solicitaron una ambulancia, que lo trasladó al Hospital Regional, donde quedó internado en observación debido a la gravedad del cuadro.

Las primeras constataciones realizadas en la vivienda indicaron que la víctima se había calefaccionado utilizando las hornallas y el horno de la cocina, lo que provocó la acumulación de monóxido de carbono en el ambiente y derivó en la intoxicación.

El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, advirtió que la intervención policial fue determinante para evitar un desenlace fatal y reiteró la importancia de adoptar medidas preventivas durante la temporada invernal.

En ese sentido, recomendó que todos los artefactos de calefacción sean revisados por un gasista matriculado antes de su uso y recordó que no deben emplearse hornallas, hornos ni braseros para calefaccionar ambientes, ya que estas prácticas incrementan significativamente el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Finalmente, señaló que este tipo de intervenciones se repiten cada invierno y remarcó la necesidad de extremar los cuidados para prevenir accidentes que pueden tener consecuencias fatales.