¿Habrá feriado puente el viernes 10 de julio?

El próximo jueves 9 de julio será feriado nacional y muchos tienen dudas sobre la posibilidad de un fin de semana largo de cuatro días.

Tras el pasado feriado del 20 de junio por el Día de la Bandera, que este año cayó sábado, razón por la que muchos trabajadores no pudieron disfrutar de un descanso extra, son muchos los que ya especulan con la posibilidad de un fin de semana largo. Qué pasará con el próximo feriado.

El 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia figura como feriado nacional inamovible, y en esta oportunidad será un día jueves, por lo que comenzaron las dudas acerca de qué pasará con el viernes siguiente. Y si existe la posibilidad de un descanso extra.

Ante las inquietudes, el Gobierno Nacional ya confirmó que pasará con esta fecha. Aunque integra el calendario oficial como una jornada destinada a favorecer el turismo interno, no será un feriado nacional, sino que se trata de un día no laborale.

En realidad, el Gobierno la estableció como día no laborable con fines turísticos, una categoría que funciona bajo reglas distintas y que no garantiza un día libre para todos. Esa diferencia es fundamental para quienes ya planean un viaje, una reunión familiar o simplemente esperan aprovechar un fin de semana largo en pleno invierno.

El jueves 9 de julio conmemora la Declaración de la Independencia, proclamada en 1816 durante el Congreso de Tucumán. Por ese motivo, la fecha mantiene el carácter de feriado nacional inamovible, lo que implica que rige en todo el país y no puede trasladarse.

En los feriados nacionales, quienes prestan servicios deben cobrar la jornada con el régimen previsto por la legislación laboral para esos casos, es decir, con la remuneración correspondiente a un feriado trabajado.

La situación cambia por completo el viernes 10 de julio. Al ser un día no laborable con fines turísticos, la normativa establece que, en el sector privado, cada empleador decide si otorga o no la jornada libre. Por lo tanto, algunas empresas suspenderán la actividad, mientras que otras trabajarán con absoluta normalidad.

Además, si el trabajador cumple funciones ese viernes, el salario se liquida como un día común ya que no corresponde el tratamiento previsto para los feriados nacionales.

Quiénes podrán disfrutar del fin de semana largo de cuatro días

Aquellos trabajadores cuyos empleadores decidan adherir al día no laborable tendrán la posibilidad de disfrutar de un descanso de cuatro jornadas consecutivas.

El calendario quedará conformado de la siguiente manera:

Jueves 9 de julio: feriado nacional.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Sábado 11 de julio: fin de semana.

Domingo 12 de julio: fin de semana.

Sin embargo, esa posibilidad no alcanzará a todos por igual. La aplicación del viernes libre dependerá de la actividad desarrollada, los convenios laborales vigentes y la organización de cada empresa.

El objetivo de los días turísticos dentro del calendario oficial

Los días no laborables con fines turísticos forman parte de una estrategia destinada a extender algunos períodos de descanso durante el año y favorecer el movimiento turístico dentro del país.

Cuando esas jornadas se ubican junto a un feriado nacional, permiten que muchas personas organicen viajes más largos sin necesidad de utilizar días de vacaciones. Esa dinámica suele impulsar la actividad en hoteles, restaurantes, transporte y distintos destinos turísticos.

Durante 2026, además del viernes 10 de julio, el calendario también contempla otro día no laborable con fines turísticos: el lunes 7 de diciembre, que antecede al feriado nacional del 8 de diciembre, correspondiente a la Inmaculada Concepción de María.