La pasajera, de 40 años, sufrió una lesión en uno de sus tobillos mientras bajaba de una unidad de la Línea 12.

Una mujer se cayó cuando descendía de un colectivo en el Moure

Una mujer de 40 años resultó lesionada la noche del lunes tras sufrir una caída cuando descendía de un colectivo del transporte público en el barrio Moure. Como consecuencia del accidente, fue trasladada de manera preventiva al Hospital Regional para evaluar la gravedad de la lesión.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:10 en la intersección de la calle Gustavo Bahamonde y Código 844. El conductor de la unidad, VHFS, chofer del interno 55 de la Línea 12 de la empresa Patagonia Argentina, dio aviso al Centro de Monitoreo luego de advertir que una pasajera había caído al bajar del colectivo.

Personal de la Comisaría Seccional Quinta acudió al lugar y solicitó la presencia de una ambulancia. Minutos después arribó un equipo médico encabezado por la Dra. Novarino, que asistió a la mujer, identificada como AVA, de 40 años.

Durante la evaluación inicial, la paciente manifestó un intenso dolor en el tobillo derecho. Ante la sospecha de una lesión ósea o ligamentaria, los profesionales inmovilizaron la extremidad y dispusieron su traslado al Hospital Regional para la realización de estudios radiográficos y una evaluación más exhaustiva.

En su declaración ante el personal policial, la mujer explicó que el colectivo se encontraba completamente detenido cuando inició el descenso, por lo que descartó que el conductor hubiera realizado una maniobra brusca o negligente. Asimismo, manifestó que no tenía intención de radicar una denuncia penal, al considerar que se trató de un accidente.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Seccional Quinta. De igual manera, se informó de lo sucedido al Ministerio Público Fiscal, que tomó conocimiento de las actuaciones de rigor.