Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron demoradas este martes por la noche luego de intentar sustraer mercadería de un supermercado ubicado en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

Dos adolescentes intentaron llevarse un perfume sin pagar de un supermercado

El hecho se registró alrededor de las 20:30 horas en la sucursal de La Anónima ubicada sobre la calle San Martín al 100, cuando personal de seguridad privada detectó a las menores intentando retirarse del local sin abonar un producto.

Tras el alerta, efectivos de la Seccional Primera acudieron al comercio y constataron la situación. Según el informe policial, las adolescentes habrían dañado los envoltorios y cajas de la mercadería antes de intentar abandonar el establecimiento.

Entre los elementos involucrados se encontraba un perfume marca Kevin, valuado en aproximadamente 25.750 pesos.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y dispuso la aplicación del protocolo para delitos de baja lesividad, al considerar que no correspondía la detención de las menores.

Posteriormente se dio intervención a la Oficina Judicial para las actuaciones de rigor y, una vez finalizados los procedimientos correspondientes, ambas adolescentes fueron entregadas a sus progenitores.