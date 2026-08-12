Luego de que Tini confirmara su boda con Rodrigo de Paul, se conocieron más detalles de su conflicto con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

El motivo por el que Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda

En la tarde de este martes, Tini Stoessel sorprendió a todos al hablar de manera pública, por primera vez, sobre su casamiento con Rodrigo de Paul. Con un tierno posteo, la cantante mostró retazos de su viaje a París, adonde se trasladó para confeccionar su vestido de novia, que ya se presume como un encanto total.

No obstante, la boda del año se ve empañada por una fuerte grieta familiar: la artista, al parecer, está enemistada con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, a tal punto que decidió no invitarlos a su casamiento con el mediocampista de la Selección Argentina.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casan el próximo 19 de diciembre.

De acuerdo a lo revelado por Paula Varela al aire de Intrusos (América), "parte de esta pelea tiene que ver más con algo que tiene que ver con el dinero y los negocios; con que Tini quiso poner un administrador y habló con los padres y dijo 'Che, me gustaría poner un administrador, así nos ayuda en todo'".

Lo cierto es que, según la información de la panelista, "es el mismo administrador que tendría Rodrigo de Paul". Por ello, "Tini fue tajante y la mamá está triste". De manera que el conflicto tendría que ver estrictamente con cuestiones económicas: "Pone un administrador que quiere que le revise las cuentas", agregó Varela.

En este sentido, otro panelista de Intrusos agregó: "Es su negocio. Más allá de que obviamente Tini es un producto de lo que logró gracias a lo que trabajó Alejandro, su papá, hoy por hoy es una figura y es una mujer independiente que está a punto de casarse y quizás no quiera estar ligada todo el tiempo al vínculo familiar en cuanto a los negocios".

Tras ello, Natalie Weber acotó: "Es que hoy por hoy ya Tini no decide sola. Al casarse con Rodrigo, deciden ellos dos".