Intercargo se va del aeropuerto de Comodoro

Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en 16 aeropuertos del país, dejará de operar en las terminales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, según confirmaron fuentes oficiales a La Nación.

La medida forma parte de un proceso de reordenamiento que el Gobierno describe como una "optimización" de recursos.

Más allá de esos fundamentos, la decisión de virtualmente achicar a la compañía pública que hasta 2024 tenía el monopolio de la actividad en la mayoría de las terminales aéreas de la Argentina, llega después de que fracasara el intento de privatizarla.

Efectivamente, en junio de 2026, tras dos prórrogas en los plazos de la convocatoria, se abrieron los sobres con las propuestas de la licitación para vender el 100% de las acciones de Intercargo.

El precio base que se había fijado en los pliegos era de 45 millones de dólares. Con esa premisa, el resultado fue contundente: no hubo un solo oferente interesado en quedarse con la empresa.

Fuentes oficiales confirmaron la decisión, pero aseguraron que no afectará la prestación de los servicios ni a los pasajeros. Según explicaron, se trata de una medida de "eficiencia operativa, orientada a optimizar los recursos de la empresa y adecuar la distribución del equipamiento a las necesidades de cada escala".

"La decisión alcanza únicamente a dos terminales (Río Gallegos y Comodoro Rivadavia) y permite reubicar esos recursos en puntos donde tienen un mayor nivel de utilización y resultan más funcionales para la operación", señalaron fuentes oficiales al mismo medio nacional que difundió la novedad.

Desde el Gobierno agregaron que la medida busca "concentrar los recursos donde son realmente necesarios y avanzar hacia una operación más eficiente", lo cual dejaría afuera a Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada de Chubut, y también a la capital santacruceña.

El argumento oficial es que, a partir de la desregulación del servicio de rampa, las aerolíneas cuentan con alternativas de operadores para cubrir sus necesidades en esas terminales.

La Secretaría de Transporte habilitó a 15 empresas para prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa, en el marco de la desregulación impulsada por la gestión del actual gobierno nacional de Javier Milei.

El problema es que, al menos por ahora, esas alternativas todavía no aparecen ni en Río Gallegos ni en Comodoro Rivadavia.

En ambas escalas no hay otros operadores de rampa, con excepción de Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera de gestión estatal que se autopresta el servicio y también asiste a la low cost Jetsmart en otros aeropuertos.

Según la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), uno de los gremios de la aviación comercial en la Argentina, a unos 25 trabajadores de las bases de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia les ofrecieron trasladarse a Rosario o aceptar el 50% de la indemnización.

En paralelo, Intercargo comenzó a retirar equipos utilizados para atender aeronaves de fuselaje ancho, que son aquellas de mayor capacidad y que se utilizan para viajes de largo alcance, especialmente en vuelos internacionales, pero también en algunos de cabotaje.

La situación genera preocupación porque no habría equipos para atender los Airbus A330-200 que llegan a otro de los aeropuertos importantes de la Patagonia, especialmente para la actividad turística.

Se trata de El Calafate, que recibe este tipo de aeronaves durante la temporada alta, según el gremio, y que está en proceso de aumentar la llegada de vuelos a su aeropuerto internacional.

También hay incertidumbre sobre quién prestará el servicio al vuelo a las Islas Malvinas que despega desde Río Gallegos.

Fuentes del sector deslizaron que el Ejecutivo podría evaluar una alternativa para las escalas más chicas.

La idea sería entregar los equipamientos y la operación a los propios trabajadores para que conformen una sociedad y continúen prestando el servicio.

Este escenario se presenta cuando Santa Cruz viene llevando adelante políticas para gestionar la llegada de más vuelos y mejores conexiones internacionales que permitan incrementar el arribo de turismo de los países limítrofes a los principales destinos de la provincia.

Desde el sindicato, sin embargo, rechazan esa posibilidad y sostienen que Intercargo debe mantener un esquema de financiamiento integral, en el que las terminales más rentables sostienen a las que no lo son.

"Las bases que dan ganancias ayudan a sostener la presencia en las bases que no lo son. Es el mismo principio que guía la concesión de los aeropuertos", indicaron fuentes del sindicato.

Entre los concesionarios aeroportuarios también hay interrogantes.

Fuentes de Aeropuertos Argentina, que tiene la concesión de las terminales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, creen que Intercargo delegará la prestación del servicio en Aerolíneas Argentinas.