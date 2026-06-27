Una modelo expuso a grandes marcas por falta de solidaridad con familias vulnerables

En las últimas horas, Sofía Gonet se expresó en sus redes sociales con una tajante crítica a las grandes marcas que representa. La influencer se encuentra colaborando con una entidad que asiste a familias vulnerables, por lo que cuestionó la actitud de las firmas con las que trabaja cuando solicitó ayuda para gente en situación de pobreza.

Con un contundente video en sus redes, comenzó: "En este momento estoy tirada en el piso de casa armando un par de valijas porque mañana a la mañana nos vamos otra vez para Raja del Castillo, para el barrio que estuvimos visitando hace dos semanas junto a Techo".

"Situación que la vuelta que fuimos a visitar a Pri pudieron los chicos de Techo hacerle la casa, conocimos un par de familias más que todas obviamente están en una situación de necesidad extrema, no sé ni cómo explicarles, pero no tienen absolutamente nada", reveló.

Y añadió: "Estamos en la semana más fría del año, la situación es desgarradora y es súper urgente, entonces yo me puse a contactar marcas con nada, que sé que mandan cosas, que a veces hablan a pedirles por favor a ver si me podían mandar algunas cosas para llevar mañana a estas familias, cosas fundamentalmente contra el frío, estufas eléctricas, calefactores, abrigos, frazadas... Chicos me encontré con que todas las marcas, o sea no solo no me dieron pelota sino que me contestaron tipo 'no, pasa que los procesos son muy largos'".

"Si yo les decía 'no, mirá es para equipar mi casa me mandaban capaz diez cosas o más, son marcas que se la pasan dándole a todos los influencers para que se equipen todas sus mansiones en Nordelta, ni una cosa me dieron, tuve que comprar por Mercado Libre, que no me quejo porque puedo, pero pude comprar nada, cuatro estufas eléctricas, mantas, pijamas, medias, me resultó súper shockeante como ninguna marca me quiso dar una mano", señaló indignada.

"Mañana voy a estar llevando a las casas, los quería invitar a ustedes a que a quien me esté viendo se pueda dar una mano y se comprometa, el Estado está súper ausente, siempre estuvo ausente, ahora está más ausente que nunca, no sé si alguna marca está interesada en participar de alguna manera conmigo y con Techo, me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Techo", especificó La Reini.

Seguidamente, sostuvo: "Obviamente yo siento que no es suficiente con todo esto que estoy llevando mañana, me encantaría estar llevando 10, me encantaría estar llevando 100, me encantaría estar llevando muchas más cosas, la verdad es que cuando no hay nada y cuando todo se necesita, no puedo esperar, así que está bien, toda ayuda es bienvenida, voy a colaborar con esto, cualquier persona que quiera dar una mano y que le interese los invito a ser solidarios y comunicarse con Techo".