Cecilia Ce confirmó su separación de Nacho Levy y publicó un duro descargo

La psicóloga y sexóloga Cecilia Ce confirmó el final de su relación con el periodista y referente de La Garganta Poderosa, Nacho Levy, a través de una serie de publicaciones en redes sociales en las que compartió un fuerte descargo sobre el vínculo que mantuvieron.

La ruptura sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que hasta hace pocas semanas ambos compartían imágenes y mensajes de afecto en sus perfiles, donde mostraban su vida en pareja y la familia ensamblada que habían construido.

Sin embargo, el escenario cambió por completo cuando la profesional publicó en sus historias de Instagram una serie de reflexiones y textos vinculados a las dinámicas de control y al impacto que determinadas conductas pueden tener sobre la salud mental.

Entre otros contenidos, Cecilia Ce compartió artículos sobre privación del sueño y conductas de manipulación psicológica. Luego, relató su experiencia personal y describió situaciones que, según expresó, atravesó durante la relación.

Las publicaciones generaron una amplia repercusión en redes sociales y reavivaron el debate sobre la violencia psicológica y las formas de control que pueden darse dentro de una pareja.

El romance entre Cecilia Ce y Nacho Levy se hizo público a fines de 2025 y desde entonces ambos compartieron numerosos momentos en redes sociales.

Incluso, semanas atrás, el dirigente social había publicado una fotografía junto a la psicóloga y su hija acompañada por un mensaje en el que definía a su familia como "mi lugar en el mundo".

Antes de iniciar esa relación, Levy había mantenido un noviazgo de aproximadamente tres años con la actriz Gloria Carrá.

Hasta el momento, Nacho Levy no realizó declaraciones públicas sobre las manifestaciones de su expareja ni respondió a las publicaciones realizadas por Cecilia Ce.