Denuncian por presunta estafa a propietario de taller metalúrgico

El damnificado es Gerardo Humphreys (foto), quien dijo que decidió ventilar su caso a través de medios periodísticos para que la comunidad también sepa que, al igual que él, al menos otras dos familias de Cañadón Seco atraviesan similar situación.

Concretamente, acusa al propietario de un taller de aberturas de aluminio, Javier Rodríguez, de no haberle hecho entrega del material que le encargara para el quincho de su casa, por el cual ya le abonó por adelantado 8 millones, trescientos mil pesos, hace varios meses.

El taller metalúrgico, que por estos días permanece cerrado, está ubicado en inmediaciones de la rotonda de acceso a Cañadón Seco, tratándose de un antiguo galpón de chapas alquilado.

Humphreys manifestó que, por mensajes de telefonía celular, le pidió a Rodríguez que en caso de no poder devolverle el dinero, de buena voluntad al menos le entregara el material con el que supuestamente ya fue armando las aberturas, con el objetivo de que el trabajo se termine en otro taller. Pero luego de recibir una breve respuesta, sin tomar decisión, le bloqueó los llamados.

Precisó el denunciante que ya pasaron casi nueve meses desde que le encargara a Rodríguez las aberturas y la ostensible demora hace que tenga frenada las obras en el quincho de su casa.

Finalmente, comentó que en un principio tenía buenas referencias del tallerista metalúrgico e incluso, confiando en su palabra, le adelantó el pago total de dos cuotas porque le ofreció un descuento.