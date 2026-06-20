Cañadón Seco honró a Belgrano en una fecha de orgullo nacional

“La identidad de Cañadón Seco se sostiene en valores que coinciden con los que defendió Manuel Belgrano” expresó el jefe de la comisión de fomento, Gabriel Galarza, al conmemorarse el Día de la Bandera.

La ceremonia en la que se honró creador de nuestra enseña patria, al cumplirse el 206º aniversario de su paso a la inmortalidad, tuvo lugar en el salón cultural con la presencia de abanderados y autoridades de diferentes instituciones y vecinos en general.

Se inició con el izamiento del pabellón y la entonación del Himno Nacional, tras lo cual se procedió a realizar el encendido de una vela que se colocó junto un farol, a modo de simbolizar la luz que guía a las nuevas generaciones de argentinos.

Posteriormente se realizó un minuto de silencio en memoria del prócer y se escuchó una invocación religiosa a cargo del párroco Raúl Domínguez.

El acto cerró con el discurso del presidente de la comisión de fomento y finalmente gran parte de las asistentes fueron invirtados a tomarse una fotografía junto a una Bandera Nacional de grandes dimensiones emplazada en el acceso al salón cultural.

SIMBOLO DE INDENTIDAD

En alocución Galarza destacó que “hoy nos convoca una fecha que ocupa un lugar especial en el corazón de todos los argentinos. Nos reunimos para rendir homenaje a nuestra Bandera Nacional y recordar la figura del General Manuel Belgrano, creador de este símbolo que representa nuestra identidad, nuestra historia y nuestros ideales como pueblo”.

Tras ello, puso de relieve que esta comunidad también renueva su compromiso con los valores que inspiraron a Belgrano “para la construcción de nuestra Nación: el esfuerzo, la solidaridad, la educación, el trabajo y la defensa del bien común”.

“Y en una comunidad como Cañadón Seco –afirmó-, esos valores tienen una expresión concreta. Somos un pueblo nacido del trabajo, forjado por hombres y mujeres que eligieron esta tierra para construir su futuro. Somos parte de una región que creció gracias al sacrificio de generaciones de trabajadores y trabajadoras, que enfrentaron las dificultades propias del sur con valentía, perseverancia y sentido de pertenencia”.

En otro pasaje de su discurso resaltó que “la Bandera que hoy honramos también flamea sobre nuestra historia local. Flamea sobre nuestras escuelas, donde se forman los ciudadanos de hoy y del mañana; sobre nuestros espacios deportivos y culturales, donde nuestros jóvenes aprenden valores fundamentales y se desarrollan día a día; sobre cada institución que trabaja por el bienestar colectivo; y sobre cada familia que con su esfuerzo empuja a hacer de Cañadón Seco una comunidad cada vez más fuerte y unida”.

Consecuentemente, sostuvo que ”la identidad de Cañadón Seco se sostiene en valores que coinciden con los que defendió Manuel Belgrano: el amor por la tierra, la cultura del trabajo, la educación como herramienta de progreso y la convicción de que el crecimiento solo es posible cuando se piensa en el bienestar de todos”.