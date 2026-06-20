Caleta renovó compromiso de lealtad con los valores patrios

Se celebró el Día de la Bandera Nacional y el paso a la Inmortalidad del general Manuel Belgrano.

El acto en Caleta Olivia se realizó en la Plaza 20 de Noviembre y fue organizado por la municipalidad y la Asociación Belgraniana, siendo encabezado por el intendente Pablo Carrizo. En la ocasión, se reafirmó el compromiso con los valores que representan la identidad y la historia de nuestro país.

También se contó con la participación de integrantes del gabinete comunal, autoridades provinciales, concejales, representantes del Centro de Veteranos de Guerra, fuerzas de seguridad, instituciones intermedias y vecinos en general.

Durante la ceremonia, Carrizo recibió un cuadro con la figura del prócer por parte de la Asociación Belgraniana y se realizó un minuto de silencio con un solo de trompeta a cargo del músico Miguel Ormeño. Al finalizar, hubo una presentación de danzas folclóricas.

En ese marco, el intendente destacó el significado de la fecha patria, valoró el acompañamiento de los distintos sectores y convocó a sostener el legado de Manuel Belgrano a través de la unidad y el compromiso diario.

“El legado lo tenemos que reforzar todos los días; la Patria la tenemos en nuestra sangre; por eso es importante dejar de lado mezquindades, colores políticos y poder trabajar en conjunto para hacer una Patria más grande”, expresó.

Asimismo, puso en valor la inauguración del nuevo mástil emplazado en el acceso norte de la ciudad, el cual se realizó antes del acto central. Carrizo resaltó la iniciativa impulsada por Comerciantes Unidos con acompañamiento del municipio.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Belgraniana, Alicia Romero, ponderó la figura del creador de la Bandera y el compromiso que la institución mantiene con la comunidad.

“Es un orgullo para nosotros poder llevar este nombre Belgraniano; estamos trabajando desinteresadamente para dar lo mejor a nuestra ciudad”, puntualizó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de quienes participaron de la ceremonia, subrayando la importancia de continuar fortaleciendo la identidad nacional a través de estos encuentros que convocan a toda la comunidad.