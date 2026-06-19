Inauguran red de gas en el barrio René Favaloro

La Municipalidad de Caleta Olivia junto a la empresa Distrigas inauguró de manera exitosa la nueva red de gas natural en el barrio René Favaloro.

Se trata de una obra clave para mejorar la calidad de vida de las familias del sector y se concretó a través de un convenio con el Gobierno provincial.

Consistió en el tendido de1.200 metros de cañerías que comprenden una primera etapa de la obra, la cual beneficia a más de 90 hogares con un servicio esencial, seguro y eficiente para afrontar el invierno.

El encendido simbólico de un mechero se realizò el miércoles con la presencia del intendente Pablo Carrizo, quien expresó que “nos comprometimos hace un mes para culminar esta obra, que también fue posible gracias al trabajo articulado con la empresa Distrigas y el Gobierno provincial”.

Asimismo, explicó que a través del Municipio se aportó maquinaria y recurso humano bajo su supervisión de la empresa ejecutora.

“Los vecinos están muy contentos por este logro, pero también están preocupados por los otros servicios que restan, como la red de agua e iluminación; son temas de gran relevancia y vamos a coordinar con la provincia para ejecutar esa obra a corto plazo porque entendemos las necesidades”, concluyó.

De igual forma, Ramón Herrera, jefe de la gerencia local de Distrigas, detalló que el tramo inaugurado pertenece a los vecinos que terminaron de construir su vivienda.

Igualmente, mencionó que a partir de ahora solo resta que los vecinos, a través de un gasista matriculado, se acerquen a sus oficinas a realizar el trámite correspondiente para luego realizar la inspección pertinente.