Menuda visita a la Biblioteca Municipal

En el marco de las actividades programadas para celebrar el Día del Libro, la Biblioteca Municipal “Mariano Moreno” de Caleta Olivia recibió este martes una menuda visita.

Niños y niñas de tres salitas del turno tarde del Jardín de Infantes “Aye Hue” ubicado en el barrio Rotary 23, acompañados por sus docentes, madres y padres, fueron recibidos por la directora de la institución comunal, Stefy Grabano y su equipo de colaboradores.

En principio, el grupo compartió el izamiento de la Bandera Nacional y luego disfrutó de una divertida obra de teatro con personales infantiles.

Grabano también agradeció el apoyo que se recibe del intendente Pablo Carrizo para este tipo de actividades que se repetirán mañana con la visita de otros jardineritos, al tiempo que ya se está preparando la reedición de otro evento denominado “conociendo nuestra identidad” aprovechando las próximas conmemoraciones de fiestas patrias.