Leal de Ibarra se dará de baja del Régimen de Inocencia Fiscal

Desconocía que su contador lo había inscripto para acogerse al beneficio y cuestionó al diputado que lo hizo público.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, negó haber buscado adherirse al Régimen de Inocencia Fiscal. Aseguró que fue una decisión tomada por su contador sin su autorización y apuntó contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade, a quien acusó de mantener una campaña permanente contra el Poder Judicial.

La semana pasada, Tailhade señaló públicamente a Leal de Ibarra de haberse inscripto en el Régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno Nacional, pero el camarista local sostuvo que “yo desconocía que mi contador me había inscripto en ese régimen. Me enteré cuando Tailhade publicó el tuit. Inmediatamente le pedí que me diera de baja”, afirmó el magistrado en diálogo con Radio de Camioneros.

Tailhade había cuestionado duramente al juez al sostener que se había adherido al beneficio fiscal “después de haber negreado durante años un montón de plata”, además de vincularlo con antiguas controversias relacionadas con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), el organismo encargado de las escuchas judiciales.

Leal de Ibarra rechazó de plano esas acusaciones y aseguró que no existe ninguna irregularidad en la adhesión al régimen. “Si cualquier juez hubiera querido inscribirse, es absolutamente lícito hacerlo. No hay ningún impedimento legal. Pero en mi caso ni siquiera sabía que estaba inscripto”, remarcó.

El magistrado no ocultó su malestar por los cuestionamientos y apuntó directamente contra el legislador justicialista de la provincia de Buenos Aires. “Hace años que Tailhade tiene algo conmigo. No sé si seremos de equipos de fútbol distintos o habremos tenido alguna novia. Realmente no sé cuál es el problema”, ironizó.

“Tengo 47 años en el Poder Judicial y nunca pudieron encontrarme nada. Estoy un poco cansado de personajes que se dedican permanentemente a castigar a los jueces”, sostuvo. “No sé qué le pasa con el Poder Judicial. No sé qué le pasa con nosotros. Pero conmigo no va a poder. Denúncieme por cosas ciertas si las tiene, pero no por inventos”, disparó.

Consultado sobre las referencias de Tailhade a su paso por la DAJUDECO, cuando se produjo la filtración de escuchas telefónicas que involucraban a Cristina Fernández de Kirchner, Leal de Ibarra recordó que en aquel momento abrió las puertas del organismo para explicar públicamente su funcionamiento: “Invité a todos los periodistas a recorrer la dependencia y ver cómo funcionaba. Les expliqué que era imposible que una filtración saliera de ahí. Una vez que la escucha se entrega al juzgado, deja de ser responsabilidad de la DAJUDECO”, señaló.