Marcela Pagano estalló contra Milei: "No tiene una estabilidad muy fuerte"

“Milei se ve venir que no va a ser reelecto, las encuestas reales le dan para el traste”, dijo.

La diputada nacional por el bloque Coherencia, Marcela Pagano, cuestionó con firmeza el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunciado por Javier Milei en cadena nacional este jueves por la noche, que busca prohibir la emisión monetaria, fija límites al gasto y contempla el shutdown como Estados Unidos si se acumulan varios meses de déficit fiscal.

En declaraciones a Mejor que mañana, por Radio 750, Pagano calificó el anuncio como “un papaleón” y recordó que en la campaña electoral de 2023 Milei prometió cerrar el Banco Central, mientras que con este anuncio busca “atornillar en el BCRA a los cómplices del (ministro de Economía) Luis Caputo para poder seguir haciendo negocios, incluso si el próximo gobierno no es de su mismo color político”.

Pagano, que rompió con La Libertad Avanza en 2024 y armó su propio bloque en Diputados, dijo que la reforma de la Carta Orgánica anunciada por el Presidente no busca asegurar una política monetaria que trascienda gobiernos, y resaltó que “el verdadero objetivo es atornillar al (presidente del BCRA), Santiago Bausili, para que las finanzas se administren a gusto de los intereses económicos extranjeros”.

“Lo que vimos es una versión de Milei que no es la que le prometió al electorado. Él me llegó a decir que quería incluso eliminar físicamente el edificio del Central. Quería poner una bomba y demoler físicamente la estructura edilicia. Y ahora de repente le gusta tanto que quiere asegurarse que si el próximo gobierno no es suyo, haya alguien que le responda”, sostuvo.

Pero a pesar de que no se trate de una eliminación concreta del BCRA, la reforma representará un desmantelamiento de los controles del sistema financiero. El organismo perderá buena parte de sus objetivos esenciales. Al eliminar los objetivos de la Carta Orgánica perderá su compromiso con el crecimiento económico, el pleno empleo y la estabilidad financiera. Así, sólo tendrá como objetivo preservar el valor de la moneda, según declaró Milei.

“Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda”, proclamó, e insistió en su postura dogmática fundamentalista de “la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta”.

Según Pagano, el proyecto limita mucho el margen de acción del Central. “El país muchas veces tiene que responder por decisiones sobre tasas en Estados Unidos o Brasil, pero al limitar tanto la capacidad se mete en un furgón de cola a la Argentina, que se queda sin capacidad de respuesta frente a lo que ocurre en el mundo”, dijo la diputada.

Por eso, dijo que se trata de un “caballo de Troya”. “Nos están manotenado el Banco Central mientras festejan la visita de Kristalina Georgieva, nos debería preocupar”, advirtió.

Pagano además dijo que “Milei se enamoró de la casta” y cuestionó que el proyecto de reforma del BCRA obtenga el apoyo de muchos gobernadores. “Es un proyecto político del FMI, que también les conviene a los bancos que intervienen en Argentina. Nada de esto les sirve a las pymes o a los laburantes”, se indignó.

“Milei se ve venir que no va a ser reelecto, las encuestas reales le dan para el traste, y quiere que algunos de sus socios queden en el BCRA”, expresó.

Además, lanzó una fuerte crítica al Presidente: “No sé si Milei tiene una estabilidad muy fuerte. Anoche tuvo que leer toda la cadena nacional, de 14 minutos, porque evidentemente no sabe lo que tiene que decir. Me pregunto quién está gobernando”.