La SCPL informó que se detectó una nueva avería en el sector de Alma Gaucha, entre las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso.

Se extiende el corte de agua otras 24 horas en Comodoro

La crisis en el abastecimiento de agua potable en Comodoro Rivadavia se profundizó este jueves luego de que la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) confirmara una nueva avería en el acueducto del '99, lo que obligó a extender por otras 24 horas el corte del servicio que afecta a toda la ciudad.

Según informó la prestataria, la rotura fue detectada durante el proceso de relleno de la cañería, en el sector denominado Alma Gaucha, ubicado entre la Estación de Bombeo Cerro Negro y la Estación de Bombeo Valle Hermoso.

Se trata de una falla diferente a las dos reparaciones realizadas en los últimos días, aunque localizada dentro de la misma zona. Desde la SCPL advirtieron que esta situación evidencia el avanzado deterioro que presenta la infraestructura del acueducto y refleja la fragilidad del sistema cada vez que se restablece la presión en la red.

El nuevo inconveniente pone de manifiesto la necesidad de una evaluación integral del estado de las cañerías, ya que el desgaste compromete la estabilidad del sistema y aumenta el riesgo de que continúen registrándose nuevas roturas e interrupciones del suministro.

DISTRIBUCION SECTORIZADA

Con el objetivo de reducir el impacto del prolongado corte, la SCPL anunció que este jueves, a partir de las 15:00, comenzará una distribución parcial de agua utilizando las reservas secundarias disponibles.

El cronograma será el siguiente:

Zona Norte

Jueves de 15:00 a 23:00: Km. 5, Caleta Córdova, Astra, sector de Km. 8, Bella Vista Norte, Güemes, Sarmiento, Ara San Juan, Gesta de Malvinas, Padre Corti, Covicup y Castelli.

Jueves de 23:00 a viernes 07:00: Próspero Palazzo, Ciudadela, Km. 8, Restinga Alí, Centenario, Km. 14, General Mosconi, Saavedra y Km. 17.

Zona Sur y Central

Jueves de 15:00 a 23:00: Pietrobelli, 30 de Octubre, Abel Amaya, sector de Pueyrredón, Loteo Belcastro, Jorge Newbery, Las Flores, La Floresta, San Martín, Centro, Industrial, Stella Maris, Fracción 14 y 15, Bella Vista Sur, Loteo Feijóo, El Atardecer, Loteo Pastrana y Los Arenales.

Jueves de 23:00 a viernes 07:00: Pueyrredón, Roca, Ceferino, 9 de Julio, José Fuchs, 13 de Diciembre, Humberto Beghin, sectores de Stella Maris, Quirno Costa, San Isidro Labrador, Jorge Newbery y San Cayetano, además de Moure, Juan XXIII, Los Tres Pinos, extensión Máximo Abásolo e Isidro Quiroga.

Viernes de 07:00 a 15:00: San Cayetano, San Martín, sector de Máximo Abásolo, Malvinas Argentinas, Cañadón Las Leñas y Cañadón La Francesa.

CARGADEROS HABILITADOS

Mientras continúan los trabajos de reparación, la cooperativa mantiene habilitados los cargaderos de agua potable para abastecer a los vecinos.

En Zona Norte funcionan los puntos de carga de Planta Santa Lucía, ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso, y el de Ciudadela, emplazado entre las rutas Nacional Nº 3 y Provincial Nº 39.

En Zona Sur, el cargadero se encuentra sobre Avenida 10 de Noviembre y calle 714.

Desde la noche del miércoles, las cuadrillas trabajan de manera ininterrumpida para reparar la nueva rotura. La SCPL solicitó a la comunidad hacer un uso extremadamente responsable del agua disponible mientras se normaliza el servicio y aseguró que continuará informando sobre la evolución de las tareas.