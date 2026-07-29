Cossio calificó de "autistas" a los empleados municipales

La expresión del secretario general de la UTA generó el repudio de algunos sectores.

Durante la manifestación de la UTA de este miércoles, Juan Carlos Cossio responsabilizó al municipio y a los concejales por la situación. Una de las afirmaciones que utilizó el referente gremial ante los medios puso de relieve cierta falta de tacto. “El Municipio no habla. Autismo, parece que tenemos autismo arriba y abajo”, expresó.

Si bien el conflicto carece de bases sólidas y argumentos legales válidos, teniendo en cuenta que dejaron a los usuarios de un servicio básico sin el mismo, esta expresión utilizada por quien promovió el reclamo extremo de los choferes demuestra su falta de empatía -eso que el mismo Cossio reclama- con una gran cantidad de trabajadores, así como con quienes padecen este trastorno.

“Un conflicto, justificado o no, no justifica este tipo de declaraciones. Siendo un referente de un importante sector, Cossio debe pensar y medir lo que dice a la hora de enfrentar a la prensa”, cuestionaron desde algunos sectores más sensibles.

“Afortunadamente, las personas que padecen alguno de los trastornos del espectro autista no son malintencionados ni responderán a sus dichos, pero habrá que ver qué dicen sus familias y los trabajadores municipales”, se acotó.