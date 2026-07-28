Perdió el control y terminó contra el alumbrado público

El siniestro ocurrió este martes por la tarde sobre el camino alternativo Roque González, en sentido oeste-este. El conductor salió ileso, rechazó la asistencia médica y el tránsito continuó con normalidad.

Un automóvil terminó impactando contra una columna de alumbrado público este martes, alrededor de las 19:20, sobre el camino alternativo Roque González.

De acuerdo con la información policial, un Toyota Corolla que circulaba en dirección oeste-este despistó por causas que aún se intentan determinar y finalizó su recorrido al chocar contra una palma de luz ubicada junto a la calzada.

Tras el aviso emitido por el Centro de Monitoreo Urbano, personal de la Comisaría Distrital General Mosconi se hizo presente en el lugar y constató que el conductor, un hombre de 41 años identificado como Aníbal Á., se encontraba consciente y sin lesiones, por lo que decidió rechazar la asistencia médica.

Las actuaciones también establecieron que el vehículo tenía la documentación obligatoria en regla y que en el hecho no participaron otros rodados. Mientras el automóvil aguardaba el retiro mediante una grúa particular, la circulación sobre el camino alternativo se desarrolló sin inconvenientes.