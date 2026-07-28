Nieve y hielo provocaron el vuelco de un camión sobre la Ruta 3

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1738, cerca de Próspero Palazzo. El accidente solo dejó daños materiales, sin afectar la circulación.

Un camión volcó este lunes por la mañana sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 1738, en inmediaciones de Próspero Palazzo, como consecuencia de la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada.

El hecho fue constatado por personal de la Comisaría de Distrito Próspero Palazzo. De acuerdo con el testimonio del conductor, el siniestro se produjo alrededor de las 9:00, cuando circulaba en sentido sur-norte. En esas circunstancias, la presencia de nieve y hielo hizo que perdiera el control de la unidad, que terminó volcando sobre uno de sus laterales fuera de la cinta asfáltica.

A pesar de la violencia del accidente, el conductor no sufrió lesiones y el vuelco ocasionó únicamente daños materiales en el vehículo.

Desde la Policía informaron que el camión quedó fuera de la ruta y no obstaculizó la circulación, por lo que el tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 3 se desarrolló con normalidad. No obstante, las autoridades reiteraron la recomendación de extremar las medidas de precaución al transitar por rutas de la región debido a las bajas temperaturas y la presencia de hielo y nieve sobre la calzada.