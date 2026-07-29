Salarios petroleros: Vaca Muerta paga $8,9M y el Golfo San Jorge 8,8 M

En la actividad, los ingresos en la Patagonia son hasta siete veces mayores que en el resto del país.

La industria del petróleo y el gas confirma, una vez más, su lugar entre las actividades mejor remuneradas de la Argentina. Pero el nuevo relevamiento de salarios del sector expone algo más que cifras millonarias: una brecha regional profunda entre las cuencas patagónicas y el norte del país.

Los datos surgen de la Encuesta Salarial 2026, elaborada por la Fundación Contactos Energéticos, que releva las respuestas de 645 profesionales y trabajadores de la industria entre el 1 y el 21 de junio de 2026. Según ese estudio, el salario bruto mediano del sector se ubica en $10,3 millones mensuales, mientras que el ingreso neto, ronda los $8 millones.

El informe también deja un dato de alerta para el bolsillo del trabajador: el ajuste salarial mediano del primer semestre fue del 10%, un porcentaje que quedó por debajo de la inflación acumulada del período. La consecuencia directa es una pérdida de poder adquisitivo para buena parte de la fuerza laboral del sector, pese a los altos valores nominales.

EL PODIO PATAGÓNICO

La geografía productiva define, con claridad, el mapa salarial. En términos netos, las tres cuencas patagónicas se agrupan en la cima con diferencias mínimas entre sí. La cuenca Austral/Magallanes, en Santa Cruz, encabeza el ranking con un salario neto mediano de $9 millones, la mejor paga del país.

La cuenca neuquina -apalancada en Vaca Muerta- la sigue de cerca con $8,9 millones, mientras que el Golfo San Jorge, que abarca zonas de Chubut y Santa Cruz, registra $8,8 millones.

Más atrás quedan las oficinas administrativas, concentradas en su mayoría en Buenos Aires, con una mediana de $7 millones, y la cuenca Cuyana, en Mendoza, con $6,3 millones.

En valores brutos, el orden se mantiene aunque los montos crecen: el Golfo San Jorge encabeza con $11,2 millones, seguido por la Neuquina y la Austral, ambas en torno a $11 millones, mientras que CABA y el Gran Buenos Aires promedian $9,1 millones.

LA OTRA CARA: EL NOROESTE

El contraste más marcado aparece en la cuenca Noroeste, que incluye a Salta y Jujuy. Allí, la mediana salarial neta apenas alcanza $1,4 millones (o $1,6 millones en valores brutos), una cifra hasta siete veces menor que la registrada en la Patagonia. La diferencia responde, según explican las fuentes consultadas, a las condiciones operativas de cada yacimiento y a la necesidad de atraer talento especializado hacia las zonas de mayor actividad no convencional.

El estudio también relevó los beneficios que complementan la compensación total. El 74% de los trabajadores recibe un bono anual, habitualmente equivalente a entre dos y tres salarios adicionales.

El 65% cuenta con alguna modalidad de home office, un dato que rompe con la imagen tradicional del trabajador atado al yacimiento. Le siguen la flexibilidad horaria, presente en el 42% de los casos, el gimnasio, con el 41%, el día libre por cumpleaños, con el 36%, y el comedor o viandas, con el 32%.

PARITARIAS: OTRA FUENTE DE ASIMETRIA

La brecha regional no se explica solo por la actividad productiva. Las negociaciones paritarias también avanzan de forma distinta según la cuenca. Para el período abril 2025-marzo 2026, el gremio de Río Negro, Neuquén y La Pampa acordó con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) una suba del 12% anual distribuida trimestralmente.

En cambio, el gremio de Chubut priorizó gratificaciones extraordinarias y un adicional por vianda de $140.000. El resultado fue que Neuquén terminó con un acuerdo dos puntos superior al de Chubut, mientras que Santa Cruz se retiró de la mesa de negociación.

El escenario confirma que, aunque la Patagonia concentra los mejores salarios del país, las condiciones no son uniformes ni siquiera entre provincias que comparten la misma cuenca productiva.

Fuente: Encuesta Salarial 2026, Fundación Contactos Energéticos