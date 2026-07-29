Alerta por heladas: piden extremar los cuidados en rutas

Aunque todas las rutas nacionales que atraviesan Chubut permanecen habilitadas, Vialidad Nacional advirtió que las bajas temperaturas continúan generando condiciones riesgosas para la circulación.

En gran parte de la provincia se registran heladas, sectores con hielo, calzadas húmedas por riego con sal, nieve acumulada en banquinas y bancos de neblina, por lo que se recomienda conducir con máxima precaución.

La Ruta 3 sigue presentando sectores complicados

Sobre la Ruta Nacional 3, el tramo comprendido entre Garayalde y Comodoro Rivadavia continúa siendo uno de los que demanda mayor atención. La calzada permanece húmeda por la aplicación de sal, con presencia de baches en algunos sectores y banquinas inestables con barro y nieve. En la zona trabajan cuadrillas de Vialidad distribuyendo sal para mejorar las condiciones de circulación.

Entre Comodoro Rivadavia y el límite con Santa Cruz, el tránsito también está habilitado, aunque persisten sectores húmedos y continúa el desvío por obras en Ramón Santos. Además, se recomienda estar atentos a la presencia de animales sueltos.

Heladas en las rutas del centro y oeste provincial

La Ruta Nacional 25 presenta condiciones de circulación aceptables, aunque con calzadas húmedas, heladas y algunos desvíos de ripio con barro entre Las Plumas y Los Altares. En los tramos hacia Paso de Indios y Tecka también se reportan deformaciones en la calzada y fuertes heladas.

En la Ruta Nacional 26, tanto entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento como entre Sarmiento y el empalme con la Ruta 40, la calzada permanece húmeda por riego con sal, mientras que las banquinas conservan barro y nieve. A esto se suman neblina y heladas intensas.

La cordillera continúa con las condiciones más exigentes

Las rutas cordilleranas siguen siendo las más afectadas por el invierno.

En distintos sectores de la Ruta Nacional 40 se mantienen condiciones de hielo, nieve, barro y fuertes heladas, especialmente entre el límite con Santa Cruz, Río Mayo y Gobernador Costa. También se solicita precaución por deformaciones de la calzada entre Facundo y Tamariscos, donde continúa vigente un desvío de ripio.

Por su parte, la Ruta Nacional 260, camino al Paso Huemules, presenta nieve, hielo y escarcha en distintos sectores, además de trabajos viales y un camión volcado sobre la banquina. En ese tramo es obligatoria la portación de cadenas para poder circular.

En tanto, las rutas 259 y 1S40 también registran barro, nieve en banquinas, heladas y sectores con baja visibilidad, por lo que Vialidad recomienda reducir la velocidad y respetar toda la señalización.

Recomendaciones para quienes viajen

Ante las condiciones invernales, Vialidad Nacional aconseja:

Conducir a velocidad reducida.

Evitar maniobras bruscas y sobrepasos innecesarios.

Mantener una distancia prudente con otros vehículos.

Respetar la señalización y las indicaciones del personal vial.

Consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.

Portar cadenas en los tramos donde su uso es obligatorio.