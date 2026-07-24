Aunque las condiciones meteorológicas mejoraron respecto de la jornada anterior, Vialidad Nacional advirtió que varias rutas de Chubut continúan presentando sectores con hielo, heladas, bancos de niebla y calzadas resbaladizas, por lo que pidió extremar las precauciones al momento de viajar.

Rutas en Chubut: persisten las heladas, la niebla y el hielo en varios tramos

El organismo informó que todas las rutas nacionales permanecen habilitadas, aunque en distintos puntos continúan los trabajos de mantenimiento, distribución de sal y despeje para garantizar la transitabilidad.

Ruta 3: extrema precaución entre Garayalde y Comodoro

El tramo que une Garayalde con Comodoro Rivadavia continúa siendo uno de los más comprometidos.

Según el parte oficial, la calzada permanece húmeda por el riego con sal en distintos sectores, mientras que las banquinas presentan barro. Además, se registran fuertes heladas, bancos de niebla que reducen la visibilidad, viento y presencia de animales sueltos.

Personal de Vialidad Nacional continúa distribuyendo sal sobre la calzada y se recomienda circular con extrema precaución.

En el tramo Comodoro Rivadavia-Ramón Santos, la calzada permanece húmeda y deformada en algunos sectores. Continúan las obras en la zona urbana y sigue vigente el desvío por trabajos en Ramón Santos.

Ruta 26: hielo y niebla camino a Sarmiento

Sobre la Ruta Nacional 26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, se registran sectores con hielo, barro y nieve sobre las banquinas, además de bancos de niebla y fuertes heladas.

Las tareas de distribución de sal continúan durante toda la jornada.

Entre Sarmiento y el empalme con la Ruta 40, la calzada continúa resbaladiza en algunos sectores, especialmente en la zona de la Curva del Lago, donde también hay deformaciones en el pavimento.

Ruta 40: continúan los sectores más complicados

Las condiciones más adversas siguen concentrándose sobre la Ruta Nacional 40.

Los tramos comprendidos entre el límite con Santa Cruz y Río Mayo, y entre Río Mayo y el empalme con la Ruta 26, mantienen sectores con nieve, hielo, viento blanco, fuertes heladas y bancos de niebla.

En el tramo Facundo-Tamariscos continúa el desvío de ripio, donde hay barro, hielo y deformaciones de la calzada. En ese sector se recomienda no superar los 60 km/h y respetar toda la señalización.

Ruta 260: cadenas obligatorias y un camión volcado

Uno de los sectores con mayores complicaciones es la Ruta Nacional 260, camino al Paso Huemules.

Vialidad informó que la calzada presenta nieve, hielo, escarcha y barro, además de bancos de niebla y fuertes heladas.

A esto se suma un camión volcado sobre la banquina a la altura del kilómetro 23, por lo que solicitaron reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal vial.

Además, es obligatoria la portación de cadenas para transitar ese tramo.

Precaución en el resto de las rutas

En las rutas 25, 259 y 1S40 predominan calzadas húmedas, algunos sectores con agua o barro, presencia de animales sueltos y equipos de Vialidad trabajando.

Aunque las condiciones son mejores que las registradas durante el temporal del jueves, el organismo insiste en conducir con precaución debido a la persistencia de heladas, niebla y sectores resbaladizos.

Recomendaciones para viajar

Reducir la velocidad.

Mantener una mayor distancia de frenado.

Circular con luces bajas encendidas.

Respetar la señalización y las indicaciones del personal vial.

Estar atentos a la presencia de animales sueltos.

Consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar un viaje.