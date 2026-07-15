Estado de las rutas: precaución por niebla, calzadas húmedas y sectores con barro

Vialidad Nacional actualizó este miércoles por la mañana el parte del estado de las rutas nacionales en Chubut. Si bien todos los tramos permanecen habilitados para la circulación, se recomienda extremar las precauciones debido a la presencia de bancos de niebla, calzadas húmedas por riego con solución salina, sectores con barro, deformaciones en el pavimento y animales sueltos.

En la Ruta Nacional Nº 3, el tramo entre Garayalde y Comodoro Rivadavia presenta la calzada húmeda por riego con sal, banquinas inestables con barro y equipos viales distribuyendo sal. Entre Comodoro Rivadavia y el límite con Santa Cruz, además de deformaciones en algunos sectores, continúan las obras en la zona urbana y el desvío vigente en Ramón Santos, por lo que se solicita respetar la señalización.

En la Ruta Nacional Nº 25, los tramos entre Las Plumas y Los Altares mantienen desvíos de ripio con barro y agua entre los kilómetros 259 y 261, mientras que hacia Paso de Indios y Tecka persisten deformaciones de calzada, banquinas inestables y sectores húmedos por aplicación de sal.

La Ruta Nacional Nº 26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, se encuentra transitable con precaución por humedad en la calzada y presencia de animales sueltos. En el tramo hacia el empalme con la Ruta 40 continúan las deformaciones en la zona de la Curva del Lago y se registran lloviznas aisladas.

En la Ruta Nacional Nº 40 las condiciones son más complejas. Entre Río Mayo, Gobernador Costa, Tecka, Esquel y El Bolsón predominan las calzadas húmedas o mojadas por lluvia, banquinas con barro, sectores con deformaciones y baches, además de bancos de niebla y heladas leves en distintos puntos. Entre Facundo y Tamariscos continúa un desvío de ripio donde se recomienda circular a un máximo de 60 km/h.

En los accesos cordilleranos también se solicita máxima precaución. La Ruta Nacional Nº 259, entre Esquel, Trevelin y el límite con Chile, presenta calzada mojada, barro en banquinas y neblina en algunos sectores. En la Ruta Nacional Nº 260, hacia el Paso Huemules, continúan las obras entre los kilómetros 59 y 82, con barro, lloviznas, bancos de niebla y deformaciones en la calzada.

Por su parte, la Ruta Nacional 1S40, en los distintos tramos entre el límite con Río Negro, El Maitén y el empalme con la Ruta 40, permanece habilitada, aunque con calzadas húmedas, barro en sectores y presencia de niebla.

Desde Vialidad Nacional recordaron que en toda la red vial provincial hay animales sueltos, equipos trabajando y sectores con pavimento deformado, por lo que recomiendan reducir la velocidad, mantener la distancia de frenado, respetar la señalización y consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.