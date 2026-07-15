Estado de las rutas: precaución por niebla, calzadas húmedas y sectores con barro

En la Ruta Nacional Nº 3, el tramo entre Garayalde y Comodoro Rivadavia presenta la calzada húmeda por riego con sal, banquinas inestables con barro y equipos viales distribuyendo sal. Entre Comodoro Rivadavia y el límite con Santa Cruz, además de deformaciones en algunos sectores, continúan las obras en la zona urbana y el desvío vigente en Ramón Santos, por lo que se solicita respetar la señalización.
En la Ruta Nacional Nº 25, los tramos entre Las Plumas y Los Altares mantienen desvíos de ripio con barro y agua entre los kilómetros 259 y 261, mientras que hacia Paso de Indios y Tecka persisten deformaciones de calzada, banquinas inestables y sectores húmedos por aplicación de sal.
La Ruta Nacional Nº 26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, se encuentra transitable con precaución por humedad en la calzada y presencia de animales sueltos. En el tramo hacia el empalme con la Ruta 40 continúan las deformaciones en la zona de la Curva del Lago y se registran lloviznas aisladas.
En la Ruta Nacional Nº 40 las condiciones son más complejas. Entre Río Mayo, Gobernador Costa, Tecka, Esquel y El Bolsón predominan las calzadas húmedas o mojadas por lluvia, banquinas con barro, sectores con deformaciones y baches, además de bancos de niebla y heladas leves en distintos puntos. Entre Facundo y Tamariscos continúa un desvío de ripio donde se recomienda circular a un máximo de 60 km/h.
En los accesos cordilleranos también se solicita máxima precaución. La Ruta Nacional Nº 259, entre Esquel, Trevelin y el límite con Chile, presenta calzada mojada, barro en banquinas y neblina en algunos sectores. En la Ruta Nacional Nº 260, hacia el Paso Huemules, continúan las obras entre los kilómetros 59 y 82, con barro, lloviznas, bancos de niebla y deformaciones en la calzada.
Por su parte, la Ruta Nacional 1S40, en los distintos tramos entre el límite con Río Negro, El Maitén y el empalme con la Ruta 40, permanece habilitada, aunque con calzadas húmedas, barro en sectores y presencia de niebla.
Desde Vialidad Nacional recordaron que en toda la red vial provincial hay animales sueltos, equipos trabajando y sectores con pavimento deformado, por lo que recomiendan reducir la velocidad, mantener la distancia de frenado, respetar la señalización y consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.