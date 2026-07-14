Rutas habilitadas, pero con heladas, neblina y barro

Vialidad Nacional actualizó el estado de los corredores nacionales durante la mañana de este martes. Las 25 trazas relevadas permanecen habilitadas, aunque se registran calzadas húmedas, heladas, neblina, barro y nieve en banquinas, además de sectores con deformaciones y obras. Recomiendan consultar las condiciones antes de viajar y reducir la velocidad.

Las rutas nacionales que atraviesan Chubut permanecen habilitadas este martes 14 de julio, aunque las condiciones invernales y el estado de algunos sectores obligan a circular con precaución. De acuerdo con el parte actualizado a las 7 de la mañana por Vialidad Nacional, se registran calzadas húmedas, presencia de sal, heladas leves, neblina y banquinas inestables, mientras continúan los trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la provincia.

Para quienes circulan desde o hacia Comodoro Rivadavia, uno de los sectores que requiere mayor atención es la Ruta Nacional 3 entre Garayalde y la ciudad petrolera. La calzada está húmeda y tratada con sal en algunos puntos, mientras que las banquinas presentan barro. También se registra neblina, viento y presencia de animales sueltos.

Entre Comodoro y el límite con Santa Cruz, la Ruta 3 permanece transitable, aunque existen sectores húmedos y neblina. Continúan los trabajos de Vialidad Nacional dentro de la zona urbana y se mantiene habilitado el desvío por las obras que se ejecutan en Ramón Santos.

Hacia el norte provincial, la Ruta 3 presenta condiciones normales entre Arroyo Verde, Puerto Madryn y Trelew, aunque existen deformaciones sobre la calzada en algunos sectores y continúan los trabajos de repavimentación en el acceso norte a Trelew.

El tramo entre Trelew y Garayalde también permanece habilitado, con sectores deformados, banquinas húmedas y presencia de viento y animales sueltos.

La Ruta Nacional 26 se encuentra transitable en toda su extensión dentro de Chubut. Entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, la calzada presenta humedad debido al riego con sal realizado por los equipos viales y las banquinas tienen sectores con barro.

Desde Sarmiento hasta el empalme con la Ruta Nacional 40 se mantienen condiciones similares. En la zona de la curva del lago existen deformaciones sobre la calzada, por lo que se recomienda disminuir la velocidad.

En el centro y oeste provincial, las mayores dificultades se concentran sobre algunos sectores de la Ruta Nacional 40.

Entre el límite con Santa Cruz y Río Mayo, y desde esa localidad hasta el empalme con la Ruta 26, la calzada permanece húmeda por el tratamiento preventivo con sal, mientras las banquinas presentan barro y se registran heladas leves.

Desde el empalme con la Ruta 26 hasta Gobernador Costa existen sectores con barro y nieve en las banquinas, además de deformaciones sobre la calzada entre Facundo y Tamariscos.

También permanece habilitado un desvío de ripio que presenta humedad. En ese sector, Vialidad Nacional recomienda circular a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, respetar la señalización y extremar las precauciones.

Entre Gobernador Costa y Tecka, la calzada se encuentra húmeda y las banquinas presentan barro y nieve en algunos puntos. Además, existen deformaciones y baches desde La Paulina hacia Gobernador Costa.

Las condiciones invernales continúan entre Tecka y el empalme con la Ruta Nacional 259. La calzada está húmeda por el riego con sal, las banquinas presentan barro y se registran heladas leves.

Desde el empalme con la Ruta 259 hasta el acceso a Cholila también se mantiene la humedad sobre la calzada y existen sectores deformados entre Leleque y arroyo Madera.

En el tramo comprendido entre el acceso a Cholila y El Bolsón, la calzada presenta sectores mojados por lluvia, mientras que las banquinas están húmedas y con barro. También se advierte sobre deformaciones en distintos puntos del recorrido.

La Ruta Nacional 259 permanece habilitada entre el empalme con la Ruta 40, Esquel, Trevelin y el límite internacional con Chile.

Entre la Ruta 40 y Esquel se registran sectores húmedos y heladas leves. Desde Esquel hasta Trevelin, la calzada presenta humedad y tratamiento con sal, mientras las banquinas tienen barro en algunos puntos.

El tramo entre Trevelin y el límite con Chile es de ripio y se encuentra húmedo, con barro sobre la calzada y las banquinas. Equipos de Vialidad Nacional trabajan en el lugar y se recomienda respetar la señalización.

También permanece habilitada la Ruta Nacional 260 entre el empalme con la Ruta 40 y el límite internacional con Chile. La calzada de ripio presenta humedad y barro en algunos sectores, mientras continúan las obras entre los kilómetros 59 y 82.

Entre Lago Blanco y Paso Huemules existen deformaciones sobre la calzada y se registran lloviznas en algunos sectores, por lo que se recomienda circular con especial precaución.

La Ruta Nacional 25 también permanece habilitada en todos sus tramos, aunque existen sectores húmedos, deformaciones sobre la calzada y banquinas con barro y nieve.

Entre Las Plumas y Los Altares continúa habilitado un desvío de ripio entre los kilómetros 259 y 261, donde se recomienda circular a baja velocidad debido a la presencia de barro.

Desde Paso de Indios hasta Tecka, la calzada presenta humedad y tratamiento con sal, mientras las banquinas se encuentran inestables, con barro y nieve.

Finalmente, los tres tramos de la Ruta Nacional 1S40 permanecen habilitados. Entre el límite con Río Negro y El Maitén, y desde el empalme con la Ruta Provincial 70 hasta la Ruta Nacional 40, existen sectores húmedos sobre la calzada y las banquinas.

Vialidad Nacional recomienda consultar el estado actualizado de los corredores antes de iniciar cualquier viaje, reducir la velocidad en los sectores húmedos o con heladas, mantener una distancia prudente entre vehículos, respetar las indicaciones del personal vial y prestar especial atención ante la presencia de animales sueltos.

En caso de emergencia sobre rutas nacionales concesionadas, los usuarios pueden comunicarse con la línea 140.