Buscan una familia para una niña de 10 años en Comodoro

La Justicia de Familia y la Dirección General de Adopciones del Chubut iniciaron una convocatoria pública destinada a mujeres que deseen prohijar mediante la adopción o convertirse en referentes afectivas de una niña que cursa quinto grado. La búsqueda apunta a garantizar su derecho a crecer en un entorno familiar y mantener el vínculo con sus hermanos.

El Juzgado de Familia N° 4 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia, junto con la Dirección General de Adopciones de la provincia del Chubut, abrió una convocatoria pública para encontrar una persona dispuesta a acompañar el crecimiento y desarrollo de una niña de 10 años.

La búsqueda está dirigida específicamente a mujeres solas que deseen iniciar un proceso de adopción o constituirse como referentes afectivas, ofreciendo un espacio de cuidado, contención y acompañamiento que permita garantizar el derecho de la niña a vivir y desarrollarse en un entorno familiar.

Uno de los aspectos fundamentales de la convocatoria es la necesidad de respetar y fortalecer el vínculo que la niña mantiene con sus hermanos. Por este motivo, se busca una persona que pueda comprender la importancia de preservar esos lazos afectivos y acompañarla durante las diferentes etapas de su crecimiento.

Desde los organismos intervinientes señalaron que se trata de una niña alegre y cariñosa, que actualmente cursa quinto grado y disfruta de diferentes actividades recreativas. Entre sus intereses se encuentran nadar, pasear, cocinar y compartir momentos en la playa.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 8 de julio hasta el 8 de septiembre de 2026 inclusive.

Las mujeres interesadas en conocer más detalles sobre el proceso o presentar su inscripción deberán comunicarse por correo electrónico con la Dirección General de Adopciones y los organismos correspondientes, indicando sus datos personales y medios de contacto.

Las inscripciones pueden realizarse a través de los correos electrónicos [[email protected]](mailto:[email protected]) y [[email protected]](mailto:[email protected]).

La convocatoria busca encontrar una persona que pueda ofrecer afecto, empatía, estabilidad y cuidados, respetando la historia personal de la niña y acompañándola en la construcción de nuevos vínculos familiares sin perder aquellos lazos significativos que forman parte de su identidad.