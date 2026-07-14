Comodoro amanecerá con neblina y una máxima de 12°C este martes

La jornada comenzará fría y con visibilidad reducida por la presencia de neblina. Con el correr de las horas mejorarán las condiciones y el cielo estará parcialmente nublado. No se esperan lluvias y el viento aumentará durante la tarde.

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 14 de julio una jornada sin precipitaciones, aunque el comienzo del día estará marcado por las bajas temperaturas y la presencia de neblina, que podría reducir la visibilidad durante las primeras horas.

Por la mañana, la temperatura rondará los 2°C y el viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones será nula, pero se recomienda circular con precaución debido a las condiciones de visibilidad.

Durante la tarde mejorará el panorama y el cielo se presentará parcialmente nublado. La temperatura alcanzará los 12°C, mientras que el viento aumentará su intensidad y soplará desde el oeste a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Hacia la noche continuará el cielo parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 7°C. El viento volverá a disminuir, con velocidades previstas de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

No se esperan lluvias ni ráfagas fuertes durante toda la jornada. De esta manera, Comodoro tendrá un martes frío durante las primeras horas, con neblina al amanecer, pero con mejores condiciones meteorológicas hacia la tarde y una máxima que llegará a los 12°C.