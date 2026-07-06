Comodoro Rivadavia comenzará la semana con un marcado ascenso de la temperatura, aunque el viento volverá a ganar protagonismo. Para este lunes 6 de julio se espera una máxima de 12°C y ráfagas que podrían alcanzar los 78 kilómetros por hora durante la noche.

Comodoro tendrá un lunes más templado, pero con fuertes ráfagas

La jornada comenzará con 4°C y cielo ligeramente nublado. Durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 12°C, mientras que hacia la noche descenderá a 7°C. No se prevén precipitaciones en ningún momento del día.

El viento soplará de manera persistente desde el noroeste, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h durante toda la jornada.

Las ráfagas más intensas se esperan durante la noche, cuando podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h. Por la mañana oscilarán entre los 60 y 69 km/h, mientras que durante la tarde se ubicarán entre 51 y 59 km/h.

De esta manera, tras varios días de temperaturas muy bajas, Comodoro tendrá una jornada más templada, aunque las condiciones de viento obligarán a tomar precauciones al circular y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.