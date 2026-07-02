Esquel vuelve a ser la ciudad más fría del país

El Servicio Meteorológico la ubicó en el primer lugar del ranking de temperaturas. Madryn y Trelew también se posicionaron entre las seis localidades con los registros más bajos de Argentina.

La ciudad de Esquel vuelve a ubicarse este jueves como la ciudad más fría de Argentina, de acuerdo con el ranking de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzó con registros bajo cero y el frío intenso se mantendrá durante gran parte del día.

De acuerdo con la actualización de las 8 de la mañana, Esquel registró una temperatura de -8,1 °C y una sensación térmica de -14,3 °C, encabezando el listado nacional de las ciudades con los registros más bajos.

En el segundo lugar apareció San Carlos de Bariloche, también con -8,1 °C, aunque con una sensación térmica de -13,9 °C, mientras que Neuquén ocupó el tercer puesto con -7,3 °C.

El intenso frío también se hace sentir en otras localidades chubutenses. Puerto Madryn se ubicó en el quinto lugar del ranking nacional con -6,4 °C y una sensación térmica de -11,3 °C, mientras que Trelew ocupó el sexto puesto con -5,4 °C y una sensación térmica de -8,8 °C.

Continúa la alerta amarilla por frío extremo

En este contexto, la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut informó que continúa vigente una alerta amarilla por bajas temperaturas para gran parte del territorio provincial.

El aviso alcanza a los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Telsen, Mártires, Biedma, Gaiman, Rawson, Meseta de Florentino Ameghino y Costa de Florentino Ameghino.

Según el sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, el nivel amarillo advierte que las bajas temperaturas pueden tener capacidad de daño y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas, especialmente en los grupos considerados más vulnerables.

Para Esquel, la jornada, según eqsnotas.com, continuará con temperaturas bajo cero durante toda la mañana, mientras que la presencia del sol permitirá un leve ascenso de la temperatura durante la tarde, aunque el ambiente seguirá siendo muy frío. Las autoridades recomiendan extremar los cuidados, utilizar abrigo adecuado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.